L'Inter si appresta a concludere la stagione 2019-2020 con la possibilità di conquistare l'Europa League. Venerdì 21 agosto ci sarà la finale contro il Siviglia dopo il sonoro 5-0 che i nerazzurri hanno rifilato allo Shakhtar Donetsk.

Intanto la dirigenza è già al lavoro per costruire una squadra in grado di conquistare lo scudetto la prossima stagione. Già ufficializzato Hakimi per la fascia destra, il prossimo acquisto dovrebbe essere Sandro Tonali dal Brescia. Il classe 2000 potrebbe arrivare per una somma vicina ai 50 milioni di euro, anche se l'Inter proverà a inserire delle contropartite per diminuire l'esborso cash da girare alla società di Cellino.

I successivi acquisti potrebbero però dipendere da un importante cessione. Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, l'Inter potrebbe decidere di cedere Milan Skriniar per finanziare il mercato. Lo slovacco ha molto mercato in Premier League e potrebbe partire per un somma superiore vicina ai 60 milioni di euro. Con tale somma l'Inter potrebbe acquistare due giocatori, uno in difesa l'altro per la fascia sinistra di centrocampo.

Skriniar potrebbe essere ceduto: si punterebbe a Kumbulla ed Emerson Palmieri

Secondo il giornale sportivo torinese, l'Inter potrebbe cedere Milan Skriniar per poter rinforzare due settori. Il possibile incasso potrebbe finanziare l'acquisto del centrale difensivo Marash Kumbulla dall'Hellas Verona, valutato circa 30 milioni di euro dalla società veneta.

Mentre l'altro acquisto potrebbe essere l'esterno sinistro del Chelsea Emerson Palmieri, valutato più o meno la stessa somma.

A proposito dell'acquisto di Kumbulla, l'Inter potrebbe attutire l'offerta cash inserendo delle contropartite tecniche. Due elementi già sono all'Hellas, ovvero l'esterno Dimarco e la punta Salcedo, e potrebbero diventare definitivamente giocatori della società veronese.

Diverso invece l'affare Emerson Palmieri, per il quale il Chelsea potrebbe chiedere solo cash. Sul nazionale italiano però ci sarebbe anche la concorrenza della Juventus, soprattutto se fosse confermata l'eventualità di una cessione di Alex Sandro al Manchester United.

Le voci su Messi all'Inter

Da non sottovalutare sono intanto le indiscrezioni che accostano Leo Messi all'Inter.

Tanti media sportivi infatti sono convinti che la punta argentina possa lasciare il Barcellona e che l'Inter sarebbe una destinazione gradita alla punta argentina.

Fra l'altro da pochi giorni il papà di Messi ha acquistato un appartamento a Milano, abbastanza vicino alla sede dell'Inter. Casualità o no, i tifosi nerazzurri sognano l'arrivo a Milano del giocatore argentino. Anche se si tratterebbe di un'operazione sicuramente molto onerosa e non semplice da realizzare per la società meneghina.