È la settimana che anticipa l’avvio ufficiale del calciomercato invernale, che scatterà il 2 gennaio. Le notizie di societá bloccate con 'saldo zero' hanno scaldato l'aria. Ma intanto i club iniziano a muoversi tra contatti, trattative e primi affondi, in attesa di entrare nel vivo delle operazioni. Ecco il riepilogo delle principali notizie.

Le news del 24 dicembre