È la settimana che anticipa l’avvio ufficiale del calciomercato invernale, che scatterà il 2 gennaio. Le notizie di societá bloccate con 'saldo zero' hanno scaldato l'aria. Ma intanto i club iniziano a muoversi tra contatti, trattative e primi affondi, in attesa di entrare nel vivo delle operazioni. Ecco il riepilogo delle principali notizie.
Le news del 24 dicembre
- Spezia, confronto avviato con il Genoa: al centro delle discussioni resta Bohinen.
- Giugliano, reparto arretrato rinforzato per la formazione guidata da Eziolino Capuano. La società gialloblù ha infatti definito l’arrivo di Matteo Marchisano, terzino classe 2001 proveniente dall’Avellino.
- Calciomercato Avellino: si cercano rinforzi in difesa, tra i profili valutati piace Stabile.
- Ufficiale! Picerno, annunciato l’ingaggio di Alessandro Bassoli. Il difensore era libero sul mercato dopo l’esperienza con il Rimini.
- Spezia, prosegue il forcing per Moldovan; per Mascardi si profila un possibile futuro alla Roma.
- Calciomercato Entella: sguardo rivolto alla Serie C, richieste informazioni alla Triestina per Gunduz.
- Spezia, Djuric individuato come obiettivo principale per potenziare il reparto offensivo.
- Avellino, caccia a nuovi innesti in mediana: Ricci è un nome seguito con interesse.
- Spezia, respinta la prima offerta presentata dalla Sampdoria per Esposito.
