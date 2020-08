Il Torino ha cominciato a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che subirà qualche modifica è quello di centrocampo, che ha mostrato qualche carenza di troppo in quest'annata. Soprattutto dal punto di vista finalizzativo è mancato un giocatore in grado di garantire un buon numero di gol. L'unico davvero bravo negli inserimenti era Daniele Baselli, che si è infortunato gravemente al ginocchio dopo il lockdown e non tornerà in campo prima di gennaio-febbraio. Il direttore sportivo, Davide Vagnati, starebbe seguendo una serie di nomi ma uno su tutti sarebbe il principale obiettivo per alzare il livello: Dennis Praet.

Il Torino sogna Praet

Il grande sogno di mercato del Torino per alzare il livello della mediana sarebbe Dennis Praet. Il centrocampista classe '94 ha disputato una buona stagione con la maglia del Leicester, sfiorando anche la qualificazione in Champions League, con i Foxes che hanno perso il quarto posto solo all'ultima giornata a causa della sconfitta subita nello scontro diretto contro il Manchester United. Sono state per lui 27 le presenze totalizzate in campionato, realizzando una rete e collezionando due assist, a fronte di cinque presenze in coppa di Lega e quattro in Fa Cup.

Quello di Praet sarebbe un ritorno in Italia dopo una sola stagione. Il centrocampista belga, infatti, ha giocato in Serie A, con la maglia della Sampdoria, dal 2016 al 2019.

Blucerchiati che hanno deciso di cederlo lo scorso anno, assecondando la sua richiesta, per 20 milioni di euro, realizzando anche un'ottima plusvalenza avendolo acquistato dall'Anderlecht per 8 milioni di euro. Non sarà semplice convincere il club inglese a privarsene dopo una sola annata, ma il direttore sportivo del Toro, Davide Vagnati, starebbe lavorando a questa operazione sotto traccia già da qualche settimana.

La possibile proposta di Vagnati

Non sarà semplice, come detto, strappare Dennis Praet dal Leicester, che ha fatto un investimento importante solo una stagione fa. Per questo motivo il Torino dovrà mettere sul piatto una proposta allettante, ma difficilmente i granata potranno permettersi un altro investimento da oltre 20 milioni di euro, avendo già riscattato Verdi dal Napoli per quasi 25 milioni di euro questa estate.

Il suo nome è stato fatto dal nuovo allenatore del Toro, Marco Giampaolo, che lo ha lanciato nel grande calcio quando era sulla panchina della Sampdoria. Per accontentare il suo nuovo tecnico, il ds Vagnati ha avviato una serie di sondaggi con il suo entourage. I granata puntano al prestito oneroso con diritto di riscatto, ma pare difficile che gli inglesi concedano tale operazione. Più probabile che l'accordo possa arrivare con la stessa formula che ha portato proprio Verdi all'ombra della Mole, cioè in prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 25 milioni di euro che permetta al Leicester di realizzare anche una plusvalenza.