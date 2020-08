Ufficializzato il nuovo tecnico (Andrea Pirlo) è tempo per il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, di concentrarsi sul mercato. Innanzitutto si cercherà di sfoltire la rosa per alleggerire il monte ingaggi. Si punterà a trovare altre sistemazioni soprattutto per alcuni giocatori over 30 come Khedira e Higuain. Intanto, il centrocampista Blaise Matuidi sembra ormai vicino al trasferimento all'Inter Miami, per il quale mancherebbe solo l'ufficialità.

Per quanto riguarda gli acquisti, invece, si punta a rinforzare centrocampo e attacco. Jorginho, Locatelli, Tonali e De Paul sono i principali nomi accostati alla Juventus, mentre in avanti potrebbe delinearsi una sfida fra Arkadiusz Milik e Raul Jimenez.

La punta del Wolverhampton potrebbe aver superato il giocatore del Napoli, potendo contare su uno "sponsor" d'eccezione: Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo gradirebbe avere Raul Jimenez come compagno d'attacco

Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, la Juventus potrebbe preferire Raul Jimenez ad Arkadiusz Milik come nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La trattativa per il bomber del Wolverhampton potrebbe essere favorita dalla mediazione del manager Jorge Mendes, procuratore anche di Cristiano Ronaldo. Inoltre, sembra che proprio il fuoriclasse portoghese abbia fatto sapere ai dirigenti juventini di preferire il messicano al polacco per le sue caratteristiche tecniche e tattiche.

Oltre ad essere un goleador, Raul Jimenez è un giocatore generoso, che ha la tendenza a non risparmiarsi per gli interessi della squadra. Il 29enne messicano, dunque, potrebbe tornare utile anche per fare il cosiddetto "lavoro sporco" di copertura in mezzo al campo.

Rimane però il problema della valutazione del giocatore che si aggira intorno ai 70 milioni di euro.

La Juventus, quindi, starebbe pensando ad una formula alternativa per prelevare Jimenez dal Wolverhampton.

Juventus, Raul Jimenez potrebbe arrivare in prestito

La Juventus, per ovviare al considerevole valore di mercato di Raul Jimenez, potrebbe proporre al Wolverhampton un prestito pluriennale con diritto di riscatto ad un prezzo definito in base agli obiettivi raggiunti.

In questo modo, la società bianconera eviterebbe di registrare a bilancio una spesa eccessiva, distribuendola su più esercizi.

Nelle ultime ore, però, si sarebbe aggiunto un nome nuovo alla lista dei probabili acquisti in attacco del club torinese. Si tratta di Alvaro Morata dell'Atletico Madrid che sarebbe stato richiesto da Andrea Pirlo.