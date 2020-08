La Roma ha dato il via ad un nuovo ciclo. I giallorossi, infatti, hanno cambiato proprietà con il passaggio da James Pallotta a Dan Friedkin, ponendo fine allo stallo a cui era costretto il club vista la trattativa per il closing in corso. I capitolini ripartiranno ancora dall'attuale tecnico, Fonseca, ma serviranno dei cambi a livello tecnico della rosa per cercare di ritornare in Champions League. Il club, comunque, non farà investimenti importanti, visto che la priorità andrà alla costruzione del nuovo stadio. Il reparto che punterà a rinforzare è quello arretrato, visto che Chris Smalling è tornato al Manchester United.

Roma su Maksimovic

L'addio di Chris Smalling ha lasciato una voragine nel reparto arretrato della Roma. Il centrale inglese è tornato al Manchester United dopo il prestito, non potendo disputare neanche le final eight di Europa League. Il suo ritorno nella Capitale sembra difficile a causa dell'alta valutazione data dai Red Devils al cartellino.

Per questo motivo Fienga sarebbe alla ricerca di un difensore con le sue caratteristiche e avrebbe individuato in Nikola Maksimovic il sostituto ideale. Il centrale serbo è esploso con la maglia del Napoli soprattutto dopo il lockdown, non facendo rimpiangere Koulibaly e Manolas quando erano indisponibili per problemi fisici. Sono ventidue le presenze accumulate in campionato in questa stagione, mettendo a segno anche una rete.

Problemi fisici, che avevano condizionato la sua avventura all'ombra del Vesuvio negli anni scorsi, che sembrano essere stati messi definitivamente alle spalle. In Coppa Italia è stato il migliore dei suoi nella semifinale di ritorno contro l'Inter e nella finale contro la Juventus. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e le trattative per il rinnovo del contratto con i partenopei, in scadenza a giugno 2021, non sembrano decollare.

Possibile scambio con il Napoli

Alla luce della sua situazione contrattuale, il Napoli non avrebbe chiuso le porte ad una possibile cessione di Nikola Maksimovic alla Roma. I giallorossi, però, non possono permettersi grandi investimenti e per questo motivo le due società sarebbero pronte ad intavolare uno scambio.

Nell'affare, infatti, potrebbe entrare il cartellino di Cengiz Under, attaccante esterno che piace agli azzurri, alla ricerca di un rinforzo proprio in quel reparto dopo l'addio di José Callejon. A favore dei giallorossi, inoltre, potrebbe andare anche un conguaglio economico da 10 milioni di euro. Operazione importante per entrambi i bilanci, visto che i club realizzerebbero due plusvalenze, sempre fondamentali in ottica fair play finanziario.