Procede a passo spedito la ricerca di rinforzi sul mercato per il Crotone. La compagine rossoblu starebbe guardando con attenzione alle possibili uscite in casa del Napoli. La squadra calabrese, in cerca di freschezza e qualità, avrebbe soffermato il proprio interesse su due calciatori considerati in esubero nella rosa del tecnico Gennaro Gattuso. Gli elementi che interesserebbero agli squali sarebbero il difensore Sebastiano Luperto e l'esterno offensivo Adam Ounas. Entrambi i calciatori avrebbero la possibilità di trasferirsi in prestito in Calabria.

Il Crotone guarda in casa del Napoli

L'interesse del Crotone nei confronti del difensore Sebastiano Luperto sarebbe ormai conclamato, ma recentemente il club rossoblu avrebbe inserito nella lista dei propri interessi anche l'esterno offensivo Adam Ounas.

Sul difensore le due società, e in particolare i direttori sportivi Giuseppe Ursino e Cristiano Giuntoli, starebbero lavorando già da tempo, mentre il nome del calciatore algerino circola dalle ultime ore.

Adam Ounas nell'ultima stagione ha giocato con la maglia del Nizza in Ligue 1, ora è tornato al Napoli ma avrebbe nuovamente le valigie in mano. Si tratta di un calciatore ancora giovane, classe 1996, del quale il Napoli non vorrebbe privarsi a titolo definitivo, preferendo cederlo con la formula del prestito fino a fine stagione.

Un Crotone con le idee chiare

L'eventuale arrivo in squadra di Adam Ounas rappresenterebbe un punto di svolta nella rosa del Crotone. La compagine rossoblu, che ha salutato a fine stagione Alberto Gerbo e Marko Jankovic, potrebbe infatti assicurarsi le prestazioni di un calciatore rapido e capace di inserirsi tra le linee creando superiorità numerica in fase offensiva.

Dopo il rientro dal prestito in Francia il calciatore potrebbe dunque rimanere in Serie A, andando a vestire la casacca rossoblu del Crotone.

Le altre operazioni

In entrata i rossoblu avrebbero effettuato un sondaggio con la Juventus per valutare la disponibilità al trasferimento in Calabria del centrocampista offensivo Marko Pjaca.

Gli squali starebbero anche provando a ottenere la firma sul contratto da parte del centrocampista Luca Cigarini, svincolato dopo le ultime stagioni al Cagliari. Tra gli altri calciatori che sembrerebbero interessare il Crotone vi è anche il difensore Claud Adjapong di proprietà del Sassuolo. Sembrerebbe prossimo all'approdo in rossoblu anche l'esterno Andrea Rispoli pronto a ripartire dalla Serie A dopo la retrocessione con il Lecce.