Dalbert potrebbe interessare all'Atalanta. L'Inter sta cercando di cedere l'esterno brasiliano, ma non è disposta a svendere il proprio tesserato, e questo assunto vale ovviamente per tutti i suoi giocatori in uscita. Per questo motivo i nerazzurri avrebbero rigettato la proposta della Fiorentina di avere per un altro anno in prestito il terzino sudamericano. Intanto, le piste inglesi che porterebbero al West Ham o al Newcastle non sarebbero poi così concrete, poiché entrambi i club avrebbero chiesto soltanto delle informazioni.

L'Atalanta interessata al brasiliano Dalbert

Dalbert non rientra nei piani di Antonio Conte e difficilmente potrebbe trovare spazio nell'undici titolare del tecnico pugliese.

Il calciatore preferirebbe rimanere in Italia, anche se non disdegnerebbe un'esperienza all'estero. Il brasiliano però vorrebbe sposare un nuovo progetto a lunga scadenza che gli faccia sentire la fiducia del club. L'Atalanta, dopo il rifiuto del giocatore di andare in Turchia e i deboli interessamenti di West Ham e Newcastle, avrebbe palesato un certo interesse ma, prima di provare ad intavolare una trattativa con l'Inter, dovrebbe vendere alcuni esterni come Gosens e Reca. Ad ogni modo, l'ex Fiorentina sarebbe gradito a Gasperini.

Secondo il giornalista Alfredo Pedullà, alcuni intermediari dell'entourage del calciatore avrebbe contattato i dirigenti orobici per proporre il cartellino di Dalbert, e da Bergamo non avrebbero chiuso le porte.

Tuttavia, in questa fase non sarebbero stati ancora avviati dei contatti concreti tra Inter e Atalanta.

A dire il vero, i trascorsi di Dalbert con l'Atalanta non sono molto piacevoli. Durante la scorsa stagione (era il 22 settembre 2019) nel corso della partita tra i nerazzurri bergamaschi e la Fiorentina (giocata al Tardini di Parma perché in quel periodo lo stadio di Bergamo era ancora chiuso per i lavori di ristrutturazione) la partita venne sospesa per circa tre minuti per dei cori razzisti partiti da alcuni tifosi orobici nei confronti del terzino brasiliano.

Fu proprio il giocatore a chiedere all'arbitro Orsato di interrompere il match.

Nella stagione appena conclusasi, disputata con la maglia della Fiorentina, Dalbert Henrique Chagas Estevao ha totalizzato 31 partite e nessuna rete in Serie A, e tre presenze senza gol in Coppa Italia. Invece con la casacca dell'Inter dal 2017 al 2019 ha collezionato 26 gare tra campionato e coppe con una marcatura.