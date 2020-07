La Juventus sarebbe sempre interessata al centrocampista offensivo della Fiorentina, Federico Chiesa. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che riferisce come la società toscana sia consapevole che, in questo momento, solo i bianconeri potrebbero investire sul nazionale italiano. L'Inter, infatti, non sarebbe più interessata al centrocampista offensivo mentre dall'estero non arrivano segnali di società pronte ad investire sul giocatore. La Fiorentina è consapevole che nessuna società sarebbe disposta a pagare 70 milioni di euro per Federico Chiesa, per questo avrebbe aperto all'inserimento di contropartite tecniche da parte delle società interessate.

Proprio il giornale sportivo milanese ha lanciato una clamorosa indiscrezione in merito ad un possibile scambio di mercato fra Fiorentina e Juventus che coinvolgerebbe da una parte Federico Chiesa e dall'altra il difensore argentino Cristian Romero e soprattutto la punta Gonzalo Higuain.

Juventus, Higuain e Romero le possibili contropartite per arrivare a Chiesa

Secondo la Gazzetta dello Sport Fiorentina e Juventus potrebbero intavolare un clamoroso scambio di mercato che coinvolgerebbe Federico Chiesa, Cristian Romero e Gonzalo Higuain. Il nazionale italiano è valutato circa 70 milioni di euro ma l'inserimento di Romero e Higuain permetterebbe alla Juventus di limitare l'esborso economico. Il difensore classe 1998 (che tonerà a fine stagione dal prestito al Genoa) è valutato circa 26 milioni di euro mentre la punta intorno ai 25 milioni di euro.

La Juventus, quindi, dovrà aggiungere un'offerta cash di almeno 20 milioni di euro per soddisfare le richieste della Fiorentina. Rimane però il problema ingaggio dell'argentino, che attualmente guadagna 7 milioni di euro a stagione, con un altro anno di contratto con la Juventus. Per questo l'idea della Fiorentina sarebbe quello di prolungare il contratto di Higuain fino a giugno 2022 spalmando lo stipendio.

D'altronde, sembra difficile che il River Plate (società interessata a riportare il classe 1987 in Argentina) possa pagare i 7 milioni di euro che avrebbe garantiti in caso di permanenza a Torino. Per questo la possibilità Fiorentina potrebbe essere concreta, con l'argentino che formerebbe una grande duo con Frank Ribery.

Attualmente però la possibilità di vedere l'argentino in Toscana sembrerebbe remota.

Juventus, interesse per Zaniolo

La Juventus in estate potrebbe rafforzare centrocampo e settore avanzato. Nelle ultime ore si è tornato a parlare dell'interesse della società bianconera per il centrocampista offensivo della Roma Nicolò Zaniolo. La Juventus, però, in questo momento non avrebbe una forza economica tale da sostenere un investimento da 50-60 milioni di euro. Probabile, quindi, che proverà dapprima a piazzare alcuni esuberi sul mercato.