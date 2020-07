In queste settimane, i vertici della Juventus sono al lavoro per rinforzare la squadra e per quanto riguarda l'attacco sono due i nomi che circolano maggiormente sui media. Negli ultimi giorni la "Gazzetta dello Sport" ha riportato la notizia dell'interessamento bianconero al forte centravanti Raul Jimenez, classe '91 attualmente di proprietà del club inglese del Wolverhampton. Mentre l'altro nome che da settimane viene accostato ai bianconeri è quello di Arkadiusz Milik del Napoli.

Raul Jimenez piacerebbe alla Juventus

La stampa inglese - ripresa anche dalla Gazzetta - negli ultimi giorni, ha parlato del possibile trasferimento di Raul Jimenez alla Juventus in caso di cessione dell'attaccante argentino Gonzalo Higuain.

Nonostante quello del messicano non sia il primo nelle scelte tra i centravanti, in quanto ci sarebbe l'interessamento di Milik, è comunque un nome da tenere d'occhio.

Jimenez, attualmente in forza al Wolverhampton sarebbe molto contento all'idea di approdare nella squadra di Cristiano Ronaldo e compagni. Lo strepitoso rendimento di Jimenez, nella stagione che sta per concludersi, spingerebbe il club inglese a chiedere per la sua cessione l'incredibile cifra di almeno 100 milioni di euro. Pare molto difficile però che i Wolves possano strappare una tale cifra, considerando i tempi di crisi post Covid.

Il bomber Jimenez, 29 anni compiuti lo scorso 5 maggio, ha messo a segno fra tutte le competizioni un totale di 43 gol in 96 partite nelle ultime due stagioni con il club inglese e questo potrebbe essere il momento per lui di fare il grande salto in una big europea, forse l'ultima occasione della sua carriera.

L'interesse della Juventus per il centravanti Milik

Secondo quanto scritto nelle scorse ore anche dal portale "CalcioNapoli1926.it", il club campione d'Italia sarebbe molto interessato pure all'attaccante polacco classe 1994, Arkadius Milik. All'attuale tecnico bianconero Maurizio Sarri piacerebbe, infatti, riavere a sua disposizione il forte calciatore già allenato in passato a Napoli.

Il club partenopeo vorrebbe 40 milioni cash per cederlo, oppure l'inserimento nella trattativa - oltre ad una cospicua somma di denaro - anche il cartellino del bianconero Federico Bernardeschi, il quale in azzurro potrebbe colmare il vuoto di Callejon, ormai in partenza. Interessate al polacco ci sarebbero anche Atletico Madrid, Milan e Tottenham.