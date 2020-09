Non solo una prima punta. La Juventus sarebbe alla ricerca di almeno un altro acquisto per il centrocampo, considerando la probabile rescissione consensuale di Sami Khedira. Attualmente infatti i mediani in rosa sono cinque: Arthur Melo, Rabiot, Bentancur, Ramsey e McKennie. Pirlo punta ad averne almeno sei, due per ogni ruolo. Come scrive Calciomercato.com, fra i possibili obiettivi troviamo Rodrigo De Paul. Il centrocampista offensivo dell'Udinese dovrebbe lasciare la società friulana entro il 5 ottobre, data ultima del calciomercato estivo. Il classe 1994 avrebbe però rifiutato la destinazione Zenit San Pietroburgo, in quanto vorrebbe rimanere in Italia, possibilmente per giocare in una grande squadra.

Fra le società gradite del nazionale sudamericano troviamo anche la Juventus. Fra l'altro nella società bianconera gioca un suo grande amico e compagno di nazionale, ovvero Paulo Dybala. L'Udinese però valuta molto il giocatore, si parla di un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro.

Rodrigo De Paul apprezzerebbe un trasferimento a Torino

Secondo calciomercato.com, fra le possibili destinazioni di Rodrigo De Paul ci sarebbe anche la Juventus. Una possibilità gradita in particolar modo dal giocatore, che si metterebbe alla prova in una grande società. Sul classe 1994 però ci sarebbero altre società, su tutte il Milan e l'Inter. Il prezzo richiesto dall'Udinese però non agevolerebbe la trattativa, a meno che la Juventus riesca a piazzare sul mercato qualche esubero.

Si parla di una possibile partenza di Douglas Costa. Il Manchester United è interessato al giocatore ma avrebbe offerto 30 milioni, troppo pochi secondo la società bianconera. Anche Ramsey potrebbe lasciare Torino, il gallese potrebbe fruttare circa 25-30 milioni di euro oltre ad un notevole risparmio sugli ingaggi.

Il mercato a centrocampo

Si è parlato di un possibile approdo di De Paul, ma non è l'unico giocatore seguito dalla Juventus per la mediana. Interessa infatti anche Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato circa 30 milioni di euro dalla società emiliana. Altra indiscrezione delle ultime ore riguarda un possibile scambio che coinvolgerebbe Douglas Costa e Thiago Alcantara.

Juventus e Bayern Monaco potrebbero quindi procedere in un affare che farebbe comodo ad entrambi le società. I bianconeri si ritroverebbero il regista tanto cercato dal tecnico Andrea Pirlo mentre la società bavarese rafforzerebbe ulteriormente le fasce offensive. Da escludere invece il possibile arrivo di Houssem Aouar. I 50 milioni di euro richiesti dal Lione non agevolerebbero il suo eventuale approdo a Torino.