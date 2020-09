La Juventus, oggi 15 settembre, ha ripreso ad allenarsi in vista della gara contro la Sampdoria. La squadra si è ritrovata dopo il lunedì di riposo per svolgere un allenamento pomeridiano. Inoltre, nella giornata di ieri 14 settembre, Andrea Pirlo è stato a Coverciano per discutere la tesi per ottenere il patentino da allenatore Uefa Pro. Da oggi, invece, il tecnico bresciano si è nuovamente concentrato sulla partita d'esordio della sua Juventus e ha iniziato a fare le prime prove tattiche. Per la gara contro la Sampdoria, Andrea Pirlo potrebbe confermare a centrocampo Weston McKennie. Il neo acquisto bianconero ha impressionato tutti nell'amichevole contro il Novara e adesso starebbe scalando le gerarchie.

La Juventus pensa alla Sampdoria

La Juventus, da oggi, ha ripreso la preparazione in vista della gara contro la Sampdoria. Intorno ai bianconeri c'è grande curiosità e soprattutto bisognerà capire quali saranno le scelte di Andrea Pirlo per il match di domenica 20 settembre. Il tecnico ha diversi dubbi e in modo particolare il reparto dove ha maggiore abbondanza è il centrocampo. Infatti, in mezzo al campo oltre alle certezze Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, il tecnico bresciano può contenere anche su Aaron Ramsey e i neo acquisti Arthur e Weston McKennie. Ovviamente non potranno giocare tutti, ma Pirlo ne dovrà schierare solo tre. Al momento, l'unico certo del posto sembra essere il numero 25 juventino, gli altri, invece, sono tutti in ballottaggio.

Anche se McKennie starebbe scalando le gerarchie e le possibilità che lo statunitense possa essere titolare contro la Sampdoria sarebbero molto elevate. Se a centrocampo, Pirlo ha diverse alternative non si può dire lo stesso per l'attacco dove mancano gli infortunati Paulo Dybala e Federico Bernardeschi e in più la Juventus non ha a disposizione un centravanti di ruolo.

Dunque, l'attacco bianconero contro la Sampdoria dovrebbe essere formato da Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Dunque, l'attacco juventino dovrebbe essere tutto sulle spalle di CR7 e del giocatore ex Parma, a meno che il mercato non consegni ai campioni d'Italia un nuovo bomber. In questo senso va monitorata la pista che porta a Dzeko visto che Roma e Napoli avrebbero trovato un accordo per Milik.

Se il polacco dirà si ai giallorossi a quel punto il bosniaco potrebbe approdare alla Juventus.

La Juventus domani mercoledì 15 settembre si allenerà al mattino

Per la Juventus è scattata la preparazione in vista della prima giornata di campionato. I bianconeri hanno ripreso ad allenarsi e per i Campioni d'Italia è arrivata una buona notizia visto che Sami Khedira si è allenato parzialmente in gruppo. La Juventus, mercoledì 15 settembre, proseguirà la preparazione visto che sarà in programma una seduta mattutina.