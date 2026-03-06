La Juventus, domani sera 7 marzo, sarà in campo per sfidare il Pisa all’Allianz Stadium. I bianconeri cercheranno una vittoria che un campionato manca dal 1 febbraio. Luciano Spalletti ripartirà dalle sue certezze in particolare centrocampo ritroverà Manuel Locatelli che aveva saltato la sfida contro la Roma per squalifica. Ma resta da capire chi giocherà al suo fianco, infatti, per giocare vicino al capitano bianconero è aperto il ballottaggio tra Teun Koopmeiners e Khéphren Thuram. L’olandese è reduce da buone partite e per questo motivo Spalletti potrebbe decidere di confermarlo, mentendo il francese in panchina.

Spalletti punta sulle sue certezze

La Juventus continua la preparazione in vista della gara contro il Pisa, una sfida che per i bianconeri rappresenta un passaggio importante in questa fase della stagione. Luciano Spalletti sta lavorando con grande attenzione sugli aspetti tattici e sembra orientato a schierare la squadra con il modulo 4-2-3-1, un sistema che nelle ultime settimane ha garantito equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva. Tuttavia, prima della partita restano ancora alcune valutazioni da fare, soprattutto per quanto riguarda alcune scelte tra i titolari.

Uno dei principali interrogativi riguarda la porta. Il tecnico bianconero deve ancora decidere a chi affidare i guanti dal primo minuto.

Mattia Perin e Michele Di Gregorio sono entrambi pronti e la decisione definitiva verrà presa soltanto nelle ore immediatamente precedenti al match. Al momento, però, il numero16 bianconero sembra essere leggermente in vantaggio.

Davanti al portiere, la difesa dovrebbe presentare pochi cambiamenti. Sulla corsia di destra è atteso Pierre Kalulu, giocatore che offre spinta ma anche grande attenzione nella fase di non possesso. Al centro della retroguardia agiranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, coppia che nelle ultime partite ha dimostrato solidità e buona intesa. Sulla fascia sinistra, invece, la maglia da titolare dovrebbe essere nuovamente affidata ad Andrea Cambiaso, ormai sempre più centrale negli schemi della squadra.

In mezzo al campo Manuel Locatelli è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista. Il centrocampista italiano dovrebbe essere affiancato da Khéphren Thuram, anche se il francese è in ballottaggio con Teun Koopmeiners reduce da prestazioni positive.

Sulla trequarti offensiva non si prevedono particolari novità. Francisco Conceicao dovrebbe partire largo a destra, Weston McKennie agirà in posizione centrale mentre Kenan Yildiz si muoverà sulla fascia opposta con libertà di accentrarsi.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Jonathan David appare il principale candidato per guidare l’attacco. Non è però da escludere una soluzione differente dal punto di vista tattico: Spalletti potrebbe anche scegliere di utilizzare Yildiz come riferimento avanzato, con Boga inserito nella linea dei trequartisti alle spalle della punta.

Una variante che darebbe maggiore imprevedibilità alla manovra bianconera.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David.

Vlahovic tornerà contro l’Udinese

Nel corso di questa settimana, Dusan Vlahovic ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i suoi compagni. La sua speranza era quella di poter essere convocato per la sfida contro il Pisa, ma lo staff della Juventus ha preferito non rischiare e il giocatore rientrerà, come spiegato da Spalletti, per il match contro l’Udinese della prossima settimana. Il rientro in si avvicina ma l’intenzione è quella di non forzare i tempi Lucido infortuni, piuttosto serio.

Spalletti ha poi spiegato che Gatti si è rimesso dopo aver preso una botta in allenamento: “Federico ha recuperato ed è a disposizione. Io l'ho visto padrone di uno che deve avere la personalità da Juventus”. Gatti comunque dovrebbe partire dalla panchina ed entrare eventualmente a gara in corso.