Le strategie di mercato della Juventus per il settore offensivo in questa fase sembrano orientate verso due nomi: si tratta di Luis Suarez del Barcellona ed Edin Dzeko della Roma. Sembrano questi i giocatori preferiti dal tecnico Andrea Pirlo per rinforzare la squadra. Nelle ultime ore però dalla Spagna è rimbalzata un'indiscrezione di mercato, alimentata da Don Balon, in merito ad un possibile interessamento della Juventus per la punta olandese Memphis Depay. Il giocatore del Lione sembra destinato a lasciare la Francia per una nuova esperienza professionale. Negli ultimi giorni il suo nome è stato spesso accostato al Barcellona, con il tecnico Ronald Koeman che lo vorrebbe in Catalogna.

Anche la Juventus, però, avrebbe manifestato interesse per il giocatore, che va in scadenza di contratto a giugno 2021.

Possibile sfida con il Barcellona per Depay

Depay potrebbe quindi rivelarsi un'occasione di mercato. Inoltre porterebbe qualità e tecnica al settore avanzato. Tale indiscrezione però non trova conferme fra i media sportivi italiani, convinti che la società bianconera sia più interessata ad una punta centrale come Suarez, Dzeko o Giroud piuttosto che ad una seconda punta come il nazionale olandese. Quest'ultimo sarebbe valutato intorno ai 30 milioni di euro, nonostante abbia un contratto in scadenza la prossima stagione. L'eventuale trasferimento di Depay alla Juventus, come scrive Don Balon, porterebbe alla permanenza di Luis Suarez al Barcellona.

Una scelta che farebbe felice in particolar modo Leo Messi, grande amico della punta uruguaiana.

Juventus su Suarez e Dzeko

I media sportivi italiani invece parlano di una possibile sfida Suarez-Dzeko per affiancare Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nella stagione 2020-2021. Di certo l'eventuale approdo di Suarez a Torino dipende anche dall'ottenimento del passaporto comunitario.

In settimana dovrebbe esserci l'esame di italiano, se il giocatore dovesse superarlo il rilascio del documento, però, potrebbe non essere immediato. Per questo la Juventus si starebbe cautelando con piste alternative. Dzeko potrebbe essere la possibilità più facile da raggiungere, soprattutto se dovesse essere confermato il trasferimento di Milik dal Napoli alla Roma.

Si valuta anche il possibile approdo di Giroud, che potrebbe liberarsi dal Chelsea per circa 5 milioni di euro. Una scelta che però potrebbe arrivare solo in caso di fallimento nelle trattative per Suarez e Dzeko.

La Juventus proverà a rinforzare anche il centrocampo in vista dell'inizio di stagione. La probabile rescissione consensuale di Sami Khedira potrebbe portare la società bianconera a regalare almeno un centrocampista a Pirlo. Piacciono Thiago Alcantara, Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul.