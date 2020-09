Dopo l'arrivo di Alvaro Morata, la Juventus potrebbe puntare a rinforzare gli esterni. L'imminente cessione di Luca Pellegrini al Genoa ha portato il tecnico Andrea Pirlo a promuovere Gianluca Frabotta come titolare della fascia sinistra nel match d'esordio contro la Sampdoria. Complice l'infortunio di Alex Sandro, la Juventus potrebbe ritrovarsi per un mese con Frabotta e De Sciglio (adattato) per la fascia mancina. Per questo non è escluso un ulteriore investimento sugli esterni. Secondo Tuttojuve.com, il giocatore individuato dalla dirigenza della Juventus per rinforzare la rosa potrebbe essere Robin Gosens dell'Atalanta.

Il tedesco infatti sarebbe considerato il giocatore ideale per il 3-4-1-2 di Pirlo in quanto in grado coprire tutta la fascia come dimostrato la scorsa stagione. Proprio la società bergamasca si starebbe muovendo per l'acquisto di Junior Firpo del Barcellona, un arrivo che lascerebbe intendere la possibile cessione del nazionale tedesco. In caso di arrivo di quest'ultimo la Juventus si ritroverebbe evidentemente due titolari in rosa (Alex Sandro e appunto Gosens).

Possibile l'acquisto di Robin Gosens dall'Atalanta

Il tedesco sarebbe ritenuto un rinforzo utile per il 3-4-1-2 o 3-5-2 di Andrea Pirlo. In caso di arrivo del tedesco la Juventus potrebbe permettere a Frabotta di continuare la sua crescita nell'under 23 bianconera.

Difficile però che la Juventus possa spendere oltre 30 milioni di euro per Gosens, anche perché l'affare Morata dimostra come la società bianconera in questo momento acquisti prettamente in prestito con diritto di riscatto. Per questo alcuni media sportivi non escludono un possibile interessamento della Juventus per Emerson Palmieri.

Il Chelsea infatti aprirebbe ad un prestito con diritto di riscatto, modalità di pagamento gradita dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

Oltre all'esterno sinistro potrebbe arrivare uno offensivo in caso di partenza di Douglas Costa. Il brasiliano infatti piace al Manchester United, vista la difficoltà per la società inglese di arrivare al giocatore del Dortmund Sancho.

Ci sarebbe già stato un approccio, lo United avrebbe offerto 30 milioni, la Juventus però vorrebbe incassare almeno 40 milioni di euro dalla cessione dell'ex Bayern. Come sostituito si starebbe lavorando all'acquisto di uno fra El Shaarawy, Carrasco e Chiesa. L'affare più vantaggioso dal punto di vista economico sarebbe quello riguardante il giocatore attualmente allo Shanghai Shenua, in quanto arriverebbe in prestito. Di certo pesa il suo attuale stipendio, l'ex Roma infatti guadagna 12 milioni di euro a stagione.