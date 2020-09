Dopo nove anni (intervallati da due prestiti alla Sampdoria e all'Hull City) le strade di Andrea Ranocchia e dell'Inter potrebbero dividersi per sempre. Quando nel 2011 il club nerazzurro acquistò dal Genoa il difensore umbro, sembrava che avesse messo a segno un autentico colpo di mercato, poiché all'epoca il giocatore veniva considerato come uno dei migliori talenti italiani in circolazione tra i centrali difensivi. Purtroppo però durante la sua militanza interista Ranocchia ha palesato qualche limite soprattutto di personalità e carattere, e non è riuscito a imporsi neanche quando ha avuto l'opportunità di indossare la fascia da capitano.

Adesso la sua carriera potrebbe aprirsi a nuovi orizzonti con Genoa, Parma e Bologna che starebbero pensando a lui per rinforzare i rispettivi organici.

Il contratto di Andrea Ranocchia con l'Inter è in scadenza nel giugno del 2021. Nonostante ciò, la società del Gruppo Suning sarebbe disposta a svincolarlo in segno di riconoscimento alla professionalità e alla serietà del calciatore che, nonostante tante panchine e poche presenze da titolare soprattutto nelle ultime stagioni, non si è mai lasciato andare a facili polemiche, avendo sempre un comportamento ligio al dovere, facendosi trovare pronto quando c'è stato bisogno del suo apporto in campo.

Secondo il Corriere dello Sport, Tullio Tinti, agente del numero 13 nerazzurro, starebbe cominciando a cercare una nuova sistemazione al suo assistito e a tal proposito avrebbe sondato il terreno con il Bologna.

Per una strana coincidenza, in questi giorni Ranocchia sta trascorrendo le vacanze nei pressi di Pinzolo (provincia di Trento) dove la squadra felsinea è in ritiro estivo. Potrebbe essere un segno del destino, anche se pare che per adesso i dirigenti del club emiliano non si siano ancora pronunciati su un eventuale interesse per il centrale umbro.

Ranocchia potrebbe tornare al Genoa

La prospettiva di prelevare dall'Inter Andrea Ranocchia a parametro zero con il benestare del club milanese potrebbe ampliare il novero delle pretendenti all'ex capitano nerazzurro. Il Bologna dopo essere stato contattato dal manager Tinti non avrebbe chiuso le porte ma si sarebbe preso un po' di tempo per riflettere.

Il sodalizio felsineo infatti è alla ricerca di un difensore sul mercato, ma l'allenatore Mihajlovic avrebbe chiesto un giocatore più giovane. Dunque, l'eventuale opzione Ranocchia potrebbe scattare in un secondo momento, quando i dirigenti Sabatini e Bigon potrebbero decidere di arricchire l'organico dell'esperienza del 32enne di Assisi.

Bologna però non sarebbe l'unica strada percorribile per Ranocchia. Restando sulla Via Emilia, anche il Parma lo starebbe seguendo e starebbe valutando la fattibilità dell'operazione (ovviamente da svincolato). Sullo sfondo potrebbe esserci un ritorno al Genoa, destinazione che potrebbe risultare gradita al giocatore: il centrale difensivo ha indossato la casacca del Grifone dal 2010 fino al gennaio del 2011 quando passò all'Inter a titolo definitivo.

Nelle sue 17 presenze (tra campionato e Coppa Italia) in rossoblu il difensore riuscì a guadagnarsi la stima della società e l'affetto dei tifosi perché fornì prestazioni di livello. Dunque, non è da escludere a priori che possa esserci un "ritorno di fiamma" tra Ranocchia e il Genoa.