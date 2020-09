Giovedì 3 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la fase a gironi Gruppo D della Nations League tra Germania-Spagna. Le due compagini si sfideranno alla Mercedes Benz Arena di Stoccarda, ovviamente a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall'emergenza coronavirus.

I padroni di casa si avvicinano al match reduci da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. In particolare i tedeschi hanno vinto per 4-0 in casa contro la Bielorussia e per 6-1, sempre in casa, contro l'Irlanda del Nord, in occasione delle gare valide per le qualificazioni ai prossimi campionati europei che si terranno a giugno 2021.

La Spagna, invece, si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite ufficiali. La Roja, infatti, ha vinto contro Malta in casa per 7-0 ed ha vinto per 5-0, sempre in casa, contro la Romania, in occasione delle qualificazioni a Euro 2021.

Dove vedere in Tv e in streaming Germania-Spagna

Germania-Spagna, match in programma giovedì 3 settembre alle ore 20:45, gara valida per la fase a gironi della Nations League, sarà visibile in chiaro in Tv su Italia 1. Inoltre, sarà possibile seguire la gara anche in streaming attraverso l'App Mediaset Play, previa apposita registrazione. Tifosi e appassionati potranno informarsi circa l'andamento della sfida anche consultando i canali social ufficiali delle rispettive compagini.

Germania-Spagna: i precedenti del match

L'ultimo precedente tra Germania-Spagna, in gare ufficiali, risale alla Coppa del Mondo in Sudafrica del 2010, quando gli spagnoli si imposero in semifinale per 1-0 grazie a un gol di Puyol. Inoltre, la Spagna si è imposta sulla Germania anche in occasione della finale dell'Europeo del 2008: decisivo un gol dell'attaccante Fernando Torres.

Germania e Spagna si sono affrontate l'ultima volta in amichevole nel 2018, la gara di Dusseldorf terminò con il risultato di 1-1. I precedenti tra le due squadre sono 23: in nove occasioni si è imposta la Germania, in sette occasioni la sfida è terminata in pareggio, mentre per sette volte la Spagna ha superato i tedeschi.

La Germania pare essere leggermente favorita nel big match della Mercedes Benz Arena del 3 settembre.

Spagna con il tridente, Werner e Havertz per Löw

Germania e Spagna si affrontano nella prima giornata della UEFA Nations League, subito un big match per il Girone D della nuova competizione europea. Sia Germania che Spagna torneranno poi in campo il prossimo 6 settembre per sfidare rispettivamente Svizzera e Ucraina in vista della seconda giornata.

La probabile formazione della Germania scelta di Low. (4-2-3-1): Leno; Kehrer, Rudiger, Sule, Gosens; Kroos, Gundogan; Brandt, Havertz, Sané; Werner.

La probabile formazione della Spagna di Luis Enrique. (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, D. Llorente, Gaya; Fabian Ruiz, Busquets, Thiago Alcantara; Ansu Fati, Oyarzabal, Asensio.