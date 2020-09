Borini e Rincon nel nuovo Genoa di Maran? Tra i tanti nomi accostati ai rossoblu l’attaccante del Verona e il centrocampista del Torino iniziano a prendere quota. Preziosi e Faggiano stanno lavorando per dare a Maran una rosa più esperta rispetto al recente passato. Inoltre si punta su alcuni cavalli di ritorno, gente con il Grifone nel sangue che possa fin da subito allontanare gli incubi della scorsa stagione. Il primo della lista è Mattia Perin che a breve si presenterà a Genova per le visite mediche, la trattativa con la Juventus si è conclusa con il prestito per un anno.

In attacco potrebbe tornare Pavoletti che il Cagliari non considera più incedibile.

L’affare non è molto semplice perché per il momento Preziosi punta al prestito secco, mentre Giulini vorrebbe monetizzare. In difesa invece il rinforzo al posto di Romero dovrebbe essere Juan Jesus. Il Grifone e la Roma ne stanno parlando da tempo e sono arrivate ai dettagli.

Genoa, inserimento per Borini

Le trattativa del Genoa appena citate sono quelle più calde ma non le uniche. In attacco per esempio è rispuntato il nome di Fabio Borini che a gennaio è stato vicinissimo al Grifone. Il giocatore ha poi scelto il Verona con cui ha firmato solo fino a fine stagione. E il problema per l’Hellas, che pure lo vorrebbe trattenere, è proprio questo. Per ora il rinnovo di contratto non arriva e secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, è un segnale che qualche squadra stia cerando l’offerta giusta per portarselo a casa.

E tra le società interessante ci sarebbe proprio il Genoa che avrebbe già avviato i contatti con il giocatore.

Attenzione però alla concorrenza. Il Parma sta cercando un giocatore di fantasia in attacco che possa muoversi sia sulla trequarti che come seconda punta. Perso Kulusevski e con Gervinho possibile partente, Liverani avrebbe inserito Borini nella lista della spesa del neo direttore sportivo Emiliano Carli.

Inoltre si parla anche di alcuni corteggiatori all’estero, anche se al momento non si conoscono i nomi e nemmeno le reali intenzioni del giocatore che dovrebbe decidere se lasciare, di nuovo, l’Italia oppure continuare in Serie A.

Partita la trattativa per il ritorno di Rincon

La seconda trattativa che si sta scaldando per il Calciomercato del Genoa è quella per il ritorno di Thomas Rincon.

El General sembra essere arrivato al capolinea con il Torino e Preziosi starebbe provando a convincerlo a tornare a Genova dove ha giocato dal 2014 a metà 2017. Il venezuelano è stato il perno del centrocampo rossoblu per due stagioni e mezzo prima di spiccare il volo verso la Juventus. I rossoblu lo riaccoglierebbero a braccia parte e nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro tra i club per far decollare la trattativa.

Sulle reali possibilità di vedere di nuovo Rincon al Genoa non sono però tutti dello stesso parere. Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampista non vorrebbe lasciare Torino, per Il Secolo XIX il giocatore sarebbe addirittura vicino ai rossoblu. Per la mediana altro nome che interessa è Borja Valero, molta la concorrenza per il giocatore.