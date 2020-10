Uno dei sogni di mercato della scorsa sessione estiva è stato Leo Messi. La punta argentina ha provato in tutti i modi a lasciare il Barcellona ma la volontà dei catalani di trattenerlo ha prevalso. Il classe 1987 era seguito da molti top club, su tutti Inter, Manchester City e Juventus. Come riporta il sito sportivo spagnolo 'Don Balon', la società bianconera era pronta ad investire in maniera massiccia pur di arrivare all'argentino. La dirigenza avrebbe messo sul piatto i cartellini di Alex Sandro, Mathijs De Ligt e Paulo Dybala pur di arrivare a Leo Messi. Un'offerta che, considerando il valore dei cartellini dei giocatori, sarebbe ammontata a 185 milioni di euro.

A fermare la trattativa però sarebbe stato Cristiano Ronaldo. Il portoghese è considerato molto influente alla Continassa anche per le questioni di mercato ed avrebbe impedito il mega scambio. Una scelta che sarebbe motivata non per la poca stima nei confronti di Leo Messi. Il portoghese avrebbe riferito alla Juventus che l'eventuale partenza di tre giocatori importanti avrebbe indebolito tecnicamente in maniera evidente la rosa bianconera.

Cristiano Ronaldo avrebbe impedito uno scambio fra Barcellona e Juventus

Don Balon in questi giorni ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato in merito ad un presunto scambio di mercato che si sarebbe potuto concretizzare fra Barcellona e Juventus. Cristiano Ronaldo però sarebbe stato decisivo impedendo il trasferimento di De Ligt, Alex Sandro e Dybala al Barcellona in cambio di Messi.

Tale indiscrezione però non trova conferme in Italia. Alcuni media sportivi nelle settimane scorse avevano parlato di un interessamento della Juventus per Leo Messi ma solo se si fosse liberato gratis dal Barcellona. Così non è stato ed il giocatore è rimasto in Catalogna. Attualmente però l'argentino ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per giugno 2021.

Messi al City, Lautaro Martinez al Barcellona e Aguero all'Inter

Nelle ultime ore è rimbalzata un'indiscrezione di mercato in merito ad un possibile effetto domino che potrebbe riguardare tre società. Leo Messi infatti potrebbe lasciare il Barcellona, soprattutto se dovesse essere riconfermato presidente Bartomeu.

Il classe 1987 potrebbe finire al Manchester City di Guardiola mentre in Catalogna potrebbe trasferirsi Lautaro Martinez. La punta classe 1997 fatica a trovare un'intesa sul rinnovo del contratto con l'Inter e potrebbe lasciare Milano la prossima stagione. L'eventuale partenza di Lautaro potrebbe essere rimpiazzata da Sergio Aguero, anche lui in scadenza di contratto con il City a giugno 2021.