La sconfitta della Juventus contro il Barcellona è stata pesante non solo per i tifosi ma anche per tutta la rosa bianconera. La sconfitta mette in evidenza le difficoltà della squadra di Pirlo, che ha dalla sua anche l'inesperienza internazionale di alcuni suoi elementi. Allo stesso tempo le indisponibilità (su tutte quelle di Cristiano Ronaldo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro) stanno pesando non poco, anche perché si gioca ogni tre giorni. Proprio Leonardo Bonucci ha voluto analizzare la partita a Sky Sport. Il difensore centrale ha dichiarato: "Questo è il omento di stringere i denti, di fare gruppo, di tirare fuori il meglio da noi stessi".

Bonucci ha poi aggiunto che la Juventus è consapevole di avere difficoltà in questa fase a causa delle assenze ma ci sono stati troppi errori tecnici contro il Barcellona che hanno determinato la sconfitta. Il difensore ha poi aggiunto: "Sapevamo che era una partita difficile ma potevamo fare qualcosa in più, a partire da me, seppur con fatica (riferimento al recente infortunio subito contro l'Hellas Verona)".

Leonardo Bonucci carica la squadra

Leonardo Bonucci ha quindi invitato tutta la squadra a dare di più dichiarandosi ottimista per il proseguo della stagione. Leo ha infatti rimarcato: "La cosa che mi fa ben sperare è che c'è voglia di giocare palla fra i piedi, l'errore ci può stare ma se miglioriamo tecnicamente sarà ancora una bella stagione".

Il difensore ha giustificato in parte i suoi compagni dichiarando che per alcuni di loro manca l'esperienza internazionale. Inoltre hanno pesato anche le assenze di giocatori importanti nel match contro il Barcellona. Infine, Bonuccia ha chiuso l'argomento dichiarando che "adesso bisogna concentrarsi sul prossimo match di campionato".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus prima della sosta per le nazionali ha tre match importanti sia per la Serie A che per la Champions League. Domenica 1 novembre alle ore 15 sarà impegnata in trasferta contro lo Spezia mentre mercoledì 4 novembre alle ore 21 ci sarà la terza giornata del girone di Champions League.

I bianconeri saranno in Ungheria e sfideranno il Ferencvaros. Sarà importante vincere anche per gettare le basi per la qualificazione agli ottavi della massima competizione europea. L'ultimo match prima della sosta per la nazionali sarà contro la Lazio domenica 8 novembre alle ore 12:30.

La squadra di Pirlo spera di poter disporre già a breve sia di Cristiano Ronaldo (alle prese con la positività al coronavirus) di capitan Chiellini e di de Ligt. Recuperare i difensori sarà molto importante anche perché Bonucci e Danilo in queste prime partite sono i giocatori più impiegati e Pirlo cercherà di farli rifiatare in qualche match. Per quanto riguarda invece Alex Sandro dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta e quindi per il match contro il Cagliari del 21 novembre.