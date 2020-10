Dopo la terza giornata non ci sono variazioni fra classifica virtuale senza errori arbitrali e quella ufficiale. Se si confrontano le due classifiche stilate da Area Napoli, si nota infatti che sono identiche. Al primo posto troviamo l'Atalanta a punteggio pieno, che precede il Milan con gli stessi punti ma i bergamaschi hanno dalla loro la miglior differenza reti. Al terzo posto l'Inter di Antonio Conte, che ha impattato 1 a 1 nel match dello Stadio Olimpico contro la Lazio. Proprio l'arbitro Guida nel match di Roma non ha brillato dal punto di vista disciplinare, soprattutto per quanto riguarda le espulsioni inflitte a Immobile prima e Sensi poi.

Probabilmente per entrambi sarebbe bastata una semplice ammonizione. Non eccelsa neanche la prestazione di Pezzuto in Sassuolo-Crotone, che ha assegnato un discutibile calcio di rigore agli emiliani per fallo di mano di Pedro Pereira. Per quanto riguarda le altre partite, non ci sono stati evidenti errori arbitrali.

La classifica senza errori arbitrali coincide con quella ufficiale

Come dicevamo, al primo posto troviamo Atalanta, seguita da Milan ed Inter. Proprio i bergamaschi attualmente sembrano i più in forma della Serie A, avendo segnato già 13 gol e subiti 5. Entrambi le società lombarde potrebbero essere raggiunte dal Napoli, fermo a due partite dopo la manca disputa del match contro la Juventus all'Allianz Stadium.

La scelta dei campani di non partire per Torino (per disposizione dell'Asl di Napoli) è al vaglio della Procura Sportiva, che entro la settimana potrebbe decidere un'eventuale pena da comminare. Spicca a 4 punti sia la Roma che la Juventus. I bianconeri devono recuperare il match contro il Napoli e potenzialmente possono raggiungere al terzo posto l'Inter a 7 punti.

La prossima giornata di campionato

Attualmente la Serie A è ferma per la pausa per le nazionali. La quarta giornata di campionato è prevista nel weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre. Ad aprire la giornata ci sarà il big match Napoli-Atalanta al San Paolo. Spicca anche il derby di Milano, che si giocherà alle ore 18:00.

La Juventus invece sarà impegnata a Crotone alle ore 20:45. Gran parte dei match si giocano di sabato in quanto qualche giorno dopo riparte la Champions League. Il posticipo della quarta giornata di campionato è Roma-Benevento, previsto allo Stadio Olimpico alle ore 20:45.

Sono quattro le squadre impegnate in Champions League: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio. In Europa League invece si giocheranno la qualificazione ai sedicesimi la Roma ed il Milan. La squadra di Pioli ha affrontato i preliminari arrivando a qualificarsi per i gironi dopo una emozionante vittoria ai rigori contro il Rio Ave.