Sergio Aguero all'Inter? L'indiscrezione di mercato circola ormai da diverse settimane, ma non ha ancora trovato conferme ufficiali da parte dell'entourage del calciatore argentino. Nelle ultime ore, FcInterNews ha intervistato in esclusiva Hernan Reguera, l'agente del Kun Aguero. Nel corso della breve chiacchierata, Reguera ha precisato di non aver mai parlato con la società interista in merito a un possibile interesse per il suo assistito. ''Non ho parlato con nessuno, sinceramente non ne ho idea, e adesso sono anche in vacanza''. Sono queste le parole di Hernan Reguera alla domanda della redazione di FcInterNews sulla presunta volontà dell'Inter di accaparrarsi le prestazioni di Aguero una volta scaduto il suo contratto con il Manchester City.

Reguera ha precisato che il futuro del Kun Aguero verrà deciso nei prossimi mesi, probabilmente nella prossima sessione di calciomercato prevista a inizio 2021. Come confermato dallo stesso agente del calciatore, Aguero avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con il Manchester City, ma non escluderebbe un trasferimento in una squadra italiana o spagnola. Il futuro di Aguero dipenderà dalla volontà dello stesso calciatore: ''Vedremo cosa vorrà il giocatore'', ha precisato Hernan Reguera nell'intervista concessa alla redazione di FcInterNews.

Sergio Aguero: futuro in Italia? Le ultime indiscrezioni

Da diverse settimane si parla di un possibile interesse dell'Inter per Sergio Aguero. La società avrebbe pensato al Kun Aguero come possibile obiettivo e sostituto di Lautaro Martinez, che in estate sarebbe stato richiesto dal Barcellona e dal Real Madrid.

Alla fine Lautaro Martinez è rimasto a Milano e l'Inter avrebbe momentaneamente accantonato l'idea di portare il Kun Aguero alla corte di Antonio Conte. Ma a gennaio la società nerazzurra potrebbe riprovarci. Non è escluso che il Barcellona si presenti a Milano per cercare di convincere l'Inter a cedere Lautaro Martinez.

A quel punto l'Inter potrebbe valutare la pista Aguero come possibile sostituto dell'ex calciatore del Racing Club. Ma Beppe Marotta dovrà vedersela con la Juventus, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe interessata alle prestazioni dell'attaccante argentino. Per convincere il Kun Aguero, Paratici e la società avrebbero proposto al calciatore un contratto da circa 13 milioni di euro a stagione.

Nell'intervista concessa a FcInterNews, l'agente di Sergio Aguero, Hernan Reguera, non ha però menzionato il presunto interesse dei bianconeri, dunque la proposta della Juventus, a oggi, può essere considerata una semplice indiscrezione di Calciomercato non confermata.