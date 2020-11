Da bad boys del calcio mondiale a uomo mercato internazionale. Memphis Depay sarebbe nella lista degli acquisti della Juventus. L’attaccante francese, 26 anni, si sta consacrando al Lione dopo un’infanzia difficile, un carattere forte che a volte lo ha portato all’indisciplina e quella etichetta da 'bad boys' che è stato difficile levarsi di dosso. Ora Depay è un attaccante completo, dotato di grande fisico, ottima tecnica e di un ritrovato killer instinct sotto porta. Oggi è il trascinatore del Lione con 5 gol e 3 assist in stagione, e dopo l’ottima Champions League disputata l’anno scorso è entrato nel mirino di diversi grandi club.

Depay alla Juventus? Il Lione per ora non molla

Piace a tutti Depay, anche alla Juventus secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e più precisamente dal Sun. I bianconeri potrebbero pensare ad un assalto già a gennaio per regalare a Pirlo un attaccante in più per chiudere la batteria già formata da Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. La trattativa però non si annuncia per niente facile.

Il Lione, che dopo la stagione fallimentare dell’anno scorso in cui non si è qualificato per nessuna competizione europea, non vuole incappare in un altro flop. Così il presidente Aulas ha già dichiarato più volte che i gioielli a gennaio restano, riferendosi sia a Memphis Depay che ad Aouar, altro talento che intriga e non poco Paratici.

La volontà del club a volte nel Calciomercato però non è tutto, così le frasi sibilline dell’attaccante olandese di inizio novembre “non posso dire tutto quello che mi passa per la testa in questo momento”, potrebbero anche essere un segnale di apertura verso l’addio.

Barcellona in difficoltà per Depay che piace anche alla Roma

Un piccolo spiraglio in cui potrebbe infilarsi la Juventus che però non sarebbe per niente sola nella corsa a Depay. Il Barcellona lo ha già trattato in estate come da richiesta di Koeman. Poteva essere il dopo Messi e invece la “Pulce” è rimasta e per il francese non se ne è fatto nulla.

Oggi, sempre secondo il Sun, la situazione economica del Barcellona potrebbe rendere la trattativa con il Lione ancora più complicata. I blaugrana prima di mettere mano al portafogli dovrebbero abbassare il monte stipendi e cedere almeno tre giocatori: Junior Firpo, Martin Braithwaite e Matheus Fernandes. Tre cessioni nel solo mese di gennaio in un periodo come questo, non impossibile di certo, ma di sicuro molto difficile.

Così la maggiore candita all’acquisto di Memphis Depay potrebbe sfilarsi dalla lotta, ma per la Juve all’orizzonte ci sarebbe una nuova sfidante italiana. La Roma starebbe pensando all’olandese per rinforzare un attacco rimasto con pochi giocatori dopo l’infortunio di Zaniolo.

Da qui alla sessione invernale di calciomercato la strada è ancora lunga, il nome di Depay, a quanto pare, rimbalzerà parecchio sui media internazionali, Juventus, Barcelllona e Roma sarebbero in corsa, ma prima c’è da convincere il Lione.