Eriksen-Inter, un amore mai sbocciato. Arrivato nel gennaio del 2020, il danese rappresentava il fiore all'occhiello della prima campagna acquisti portata avanti dal nuovo ad Beppe Marotta.

Fin dal suo arrivo all'Inter, Eriksen è stato dunque sempre indicato come il grande colpo della dirigenza nerazzurra. Peccato che alla fine il ragazzo abbia del tutto deluso le aspettative, con il giocatore che ha sempre faticato (e continua a farlo) ad entrare negli schemi di Antonio Conte dimostrandosi mollo e poco brillante in ogni prestazione offerta in campo. Tutto questo è dimostrato dalle poche presenze con la maglia nerazzurra, 33 partite giocate - condite da appena quattro gol - e quasi tutte figlie di scampoli di partita finali.

Lo strappo con l'ambiente nerazzurro, ormai chiaro a tutti, si è visto al meglio durante il pre partita di Inter-Torino, in cui Marotta ha confermato la possibile cessione già nel mercato di gennaio: "Su di lui Conte ha risposto in modo esaustivo. Non dobbiamo trattenere un giocatore se chiede di essere trasferito. Su Eriksen dico che che si sta comportando da professionista e su di lui verranno fatte le giuste valutazioni". Possibile che il danese possa essere allora ceduto per arrivare ad altri talenti, su tutti Isco del Real Madrid.

Possibile scambio Eriksen-Isco ma al momento nessuna conferma

Non è un mistero che il centrocampista dei Blancos piaccia ad Antonio Conte. A sembrare in qualche modo 'perfetta' è anche la situazione dei due, con Eriksen e lo stesso Isco ormai separati in casa nei rispettivi ambienti.

Una volontà quello di Isco di lasciare Madrid confermata di recente anche dal padre-agente del centrocampista spagnolo ai microfoni di Cadena Sera: “Restare a Madrid non sarebbe un problema. In questo momento non abbiamo offerte, ma c’è la volontà di provare un altro campionato". Il quotidiano Marca si è detto sorpreso dalle parole del padre di Isco che sembrerebbe disposto ad accettare anche un prestito con opzione per liberare il giocatore.

Sotto quest'ottica possiamo inserire Eriksen e l'Inter con Sky Sport Germania ad aver rivelato nei giorni scorsi che la dirigenza dell’Inter e quella del Real Madrid starebbero mettendo in piedi un clamoroso scambio di mercato. Eriksen a Madrid e Isco a Milano non è però affare ancora confermato da nessuna delle parti in causa.

Inter, ci sono molte altre pretendenti su Christian Eriksen

Nonostante l'ultimo anno sottotono, Eriksen continua ad essere comunque in assoluto uno dei centrocampisti più corteggiati d'Europa. Sono molti i club che sperano di arrivare all'acquisto del danese, tra cui il Paris Saint-Germain. La squadra francese continua a tenere viva la pista con continui contatti con la dirigenza nerazzurra. La squadra campione di Francia, però, non è l'unica ad essere forte su di lui. Eriksen conta infatti molti estimatori in Bundesliga, come Borussia Dortmund, Hertha Berlino, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Marotta e Conte vorrebbero ovviamente riuscire a monetizzare dalla sua vendita e ottenere almeno una cifra vicino ai 30 milioni di euro, anche perché il classe 1992 ha ancora 3 anni e mezzo di contratto con la squadra meneghina.

Non bisogna comunque escludere la possibilità che la dirigenza se ne 'serva' per arrivare ad una qualche contropartita tecnica che possa fare felice Antonio Conte: sul piatto al momento ci sarebbero Leandro Paredes e Idrissa Gueyé del Psg e Jerome Boateng (in scadenza a giugno) o Corentin Tolisso del Bayern Monaco.

Sarà insomma un dicembre infuocato per Christian Eriksen, con le valige in mano e pronto a cambiare aria già a gennaio. Con i recuperi di Stefano Sensi e Matias Vecino la mediana nerazzurra sembra davvero poter fare a meno di lui.