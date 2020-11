Mercoledì 25 novembre alle ore 21 si giocherà Inter-Real Madrid, sfida valida per la quarta giornata del Gruppo B di Champions League. Nella terza giornata le due squadre si sono affrontate al Bernabeu e a spuntarla di misura sono stati i padroni di casa col risultato di 3-2, grazie alle reti di Benzema, Ramos e Rodrygo a cui hanno risposto inutilmente i nerazzurri Perisic e Lautaro Martinez.

Le statistiche tra le due compagini durante gli ultimi cinque incontri nella competizione europea, vedono i Galacticos in leggero vantaggio, essendo usciti vittoriosi dal terreno di gioco in tre occasioni contro le due dei nerazzurri.

Inter, probabile panchina per Eriksen

Mister Conte e la sua Inter navigano in ultima posizione del girone B con 2 punti ottenuti in tre gare disputate, e questa insidiosa partita casalinga coi Blancos potrebbe decidere una grande fetta della loro qualificazione agli ottavi di finale. Per provare a fare bottino pieno, il tecnico ex Juventus potrebbe optare per il 3-4-2-1, col capitano Handanovic a difesa dei pali. I tre interpreti difensivi avranno buone chance di essere Skriniar, De Vrij e Bastoni. In mezzo al campo, invece, i titolari dovrebbero essere Hakimi e Perisic, che agiranno come ali, e Gagliardini con Vidal a far da schermo centrale. Sulla trequarti di campo il tecnico salentino potrebbe optare per Barella a dar supporto al tandem d'attacco composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Ancora probabile panchina per Eriksen.

Real Madrid, alla ricerca della seconda vittoria consecutiva

Zinedine Zidane e il suo Real Madrid hanno centrato la loro prima vittoria del girone proprio con la banda di Conte e, per risalire la china in classifica, vorranno continuare su questo trend favorevole malgrado giocheranno fuori dalle mura amiche.

Per tentare il colpaccio a San Siro, l'allenatore franco-algerino potrebbe optare per uno spregiudicato 4-3-3, con Courtois come estremo difensore. Lucas Vazquez e Mendy dovrebbero essere i terzini del match, con Ramos e Varane che si piazzeranno al centro del reparto. A centrocampo ci saranno buone possibilità di vedere dal primo minuto Kroos, Valverde e Casemiro.

Tridente offensivo, infine, che potrebbe essere formato da Benzema, Eden Hazard e Asensio, con Vinicius Junior pronto al subentro qualora ce ne fosse di bisogno.

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid:

Inter (3-4-2-1): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic, Barella, Martinez, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Asensio, Benzema, Hazard.

Allenatore: Zinedine Zidane.