Dopo Chiesa, Kulusevski e Arthur, l’operazione giovani per la Juventus continua. Il progetto dei bianconeri è quello di dare ad Andrea Pirlo alternative sotto i 25 anni ai veterani che già possono essere schierati in campo. Così Fabio Paratici, appena riconfermato alla guida del mercato dei Campioni d’Italia, prepara la lista per le prossime sessioni di Calciomercato. E su quella lista ci sarebbero anche il talentino di appena 17enne Joelson Fernandes dello Sporting Lisbona, e un nome già più volte accostato alla Vecchia Signora, Houssem Aouar.

Joelson Fernandes, un talento cristallino per la Juventus

La Juventus starebbe seguendo Joelson Fernandes, ala sinistra classe 1993: è un prodotto del vivaio dello Sporting Lisbona che fino a oggi è riuscito a proteggerlo dagli interessamenti di tanti club di alto livello. In Inghilterra c’è l’Arsenal, in Olanda l’Ajax, in Germania il Borussia Dortmund e in Spagna il Barcellona. Niente male per un ragazzo che, si vocifera, in estate avrebbe rifiutato ogni corteggiatore per rimanere in Portogallo. Scelta nobile e utile per crescere, ma non è detto che il suo destino possa cambiare già la prossima estate. La Juventus starebbe seguendo la situazione ed è stata inserita nel club delle pretendenti dal padre del ragazzo in una recente intervista.

Nato calcisticamente nello Sporting Lisbona che già lo fa allenare con la prima squadra non ancora maggiorenne, vi ricorda qualcuno? Certo, Cristiano Ronaldo che proprio in biancoverde si fece notare da Sir Alex Ferguson che dopo un amichevole lo volle subito al Manchester United. Così in patria tutti hanno già etichettato Joelson Fernandes come “nuovo Cristiano Ronaldo”.

Continua la sfida Juventus-Arsenal per Aouar

Se il portoghese è un oggetto misterioso, molto di più si sa di Houssem Aouar, gioiellino del Lione già accostato in estate alla Juventus. Il centrocampista offensivo a soli 22 anni è uno dei pezzi pregiati del club francese che ha rifiutato qualche settimana fa un’offerta dell’Arsenal perché troppo bassa.

Il prezzo del cartellino è di 55 milioni di euro, e proprio questo tipo di richiesta avrebbe spaventato il Real Madrid. I blancos si sarebbero ritirati dalla corsa e ora punterebbero forte su Camavinga, talentino del Rennes di 17 anni.

Non è mai scemato invece l’interessamento per Aouar dei Gunners che secondo i rumors in arrivo dall’Inghilterra starebbe pensando ad una nuova e più ricca offerta. Se così dovesse essere Paratici dovrà decidere se passare al contrattacco o meno. Aouar nel frattempo sta continuando a crescere e farsi notare, in questa stagione sono già cinque le gare da titolare in Ligue One con un gol. E poi c’è la Nazionale con Deschamps che lo ha fatto esordire nella selezione maggiore proprio durante gli ultimi incontri disputati dai transalpini.

Centrocampista offensivo molto tecnico, nella Juventus Aouar potrebbe occupare sia il ruolo di trequartista che quello di centrale di centrocampo. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, a lasciargli il posto in bianconero potrebbe essere Adrien Rabiot che ultimamente è stato accostato all'Everton. Ancelotti lo vorrebbe per migliorare la sua mediana e magari continuare a sognare il titolo in Premier League dopo aver conquistato la vetta della classifica in queste prime settimane di stagione.