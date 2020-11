Uno dei protagonisti di questo inizio stagione alla Juventus è la punta spagnola Alvaro Morata. Il classe 1992 è tornato a Torino in estate dopo aver giocato in bianconero per ben due stagioni dal 2014 al 2016. Un impatto importante quello del giocatore spagnolo, soprattutto in Champions League, dove ha realizzato quattro gol in tre partite fin qui disputate. Le ottime prestazioni del giocatore non sono passate inosservate al commissario tecnico della nazionale spagnola Luis Enrique, che dopo diverso tempo lo ha convocato di nuovo. E proprio nelle ultime ore, direttamente dal ritiro della nazionale iberica, l'attaccante è stato intervistato da El Partidazo di Cope.

Tanti gli argomenti affrontati dalla punta della Juventus, dal suo ritorno in bianconero al suo futuro professionale. A tal riguardo Alvaro Morata ha dichiarato: "Vorrei ritirami nel calcio con la maglia del Getafe". Lo spagnolo ha poi spiegato il motivo, sottolineando come sia grato alla società spagnola in quanto l'ha aiutato a diventare il giocatore che è oggi.

Alvaro Morata sulla sua precedente esperienza all'Atletico Madrid

Il nazionale spagnolo Alvaro Morata si è soffermato sulla precedente esperienza professionale all'Atletico Madrid. L'attacante ha dichiarato: "Sono grato ai colchoneros e lo sarò per sempre, in campionato li vedo meglio di Barcellona e Real Madrid". Morata ha poi dichiarato che sarebbe bello affrontare l'Atletico Madrid in finale di Champions League anche se in quel caso per lui sarebbe molto difficile segnare.

Sull'attuale condizione fisica, l'attacante ha invece rimarcato il fatto che era da tanto tempo che non giocava sei partite di fila con più di 70 minuti all'attivo. Alvaro ha poi aggiunto: "Sono maturato tardi ma ho imparato da ogni esperienza". Morata ha precisato di aver un ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo.

Alvaro Morata sul ritorno in Nazionale

E a proposito di esperienze professionali, non poteva mancare l'argomento Juventus. "Ognuno ha le sue opzioni, in questo momento è la scelta migliore che potessi prendere", ha precisato. L'attacante si è poi soffermato sul ritorno in Nazionale, sottolineando che è il desiderio di ogni giocatore rappresentare la propria nazione.

"Una delle poche cose che mi mancano è proprio vincere con la Spagna", ha concluso Morata.

Proprio in nazionale Alvaro Morata sarà impegnato con i suoi compagni in tre match. Il primo è l'amichevole contro l'Olanda prevista mercoledì 11 novembre. Successivamente ci saranno le ultime due partite del girone di Nations League. La prima sarà contro la Svizzera, la seconda contro la Germania.