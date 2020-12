Allo stadio Meazza si gioca il match valido per la tredicesima giornata di Serie A tra Inter e Spezia. Le due squadre hanno obiettivi stagionali ben diversi. I padroni di casa sono chiamati a lottare per lo scudetto fino all'ultimo, soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee. Gli ospiti, invece, puntano alla salvezza dopo la promozione ottenuta l'anno scorso attraverso la vittoria dei play off di Serie B. La partita si giocherà domenica 20 dicembre, alle ore 15.

Le ultime su Inter-Spezia

L'Inter è chiamata a lottare per lo scudetto fino alle ultime giornate. Qualcuno, anzi, ha parlato di vittoria obbligata per non parlare di fallimento.

Solo poco più di una settimana fa, infatti, i nerazzurri sono stati eliminati dalle competizioni europee arrivando ultimi nel proprio girone in un gruppo tutt'altro che impossibile, con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Moenchengladbach. In campionato, però, i padroni di casa stanno vivendo un grande momento di forma, che gli ha permesso di arrivare a ridosso del primato. La squadra di Antonio Conte viene da ben cinque vittorie consecutive in campionato, l'ultima arrivata in casa contro il Napoli nello scontro diretto per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Romelu Lukaku su calcio di rigore. Il club meneghino ora è secondo con 27 punti, a meno uno dal Milan primo in classifica e a più tre sulla Juventus e sulla Roma.

Lo Spezia non può che puntare alla salvezza in questa stagione.

Gli ospiti, infatti, hanno strappato la promozione l'anno scorso vincendo i play off di Serie B, arrivando dietro a Benevento e Crotone. Il rendimento è stato comunque buono, visto che i bianconeri si trovano fuori dalla zona retrocessione, al sedicesimo posto con 11 punti, a più quattro sul Genoa terzultimo. La squadra di Italiano viene dal pareggio interno per 2-2 contro il Bologna, che lascia l'amaro in bocca visto che era avanti di due gol.

Probabili formazioni Inter-Spezia

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, non cambia più e conferma il 3-5-2. In attacco scelte obbligate visto che il 2020 di Alexis Sanchez sarebbe terminato in anticipo, con il tandem formato da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Sulla destra potrebbe tornare Achraf Hakimi dal primo minuto, con Perisic a sinistra. In mezzo al campo potrebbe essere data una chance dal primo minuto a Stefano Sensi, viste le condizioni non ottimali di Brozovic, al fianco di Barella e Gagliardini.

Il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Il tridente d'attacco sarà formato da Gyasi, Nzola e Farias. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Estevez, Pobega e Ricci.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Perisic; Lukaku, Martinez. All. Conte.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano.