Mercoledì 9 dicembre alle ore 21 si giocherà Inter-Shakhtar Donetsk, match valido per il sesto turno del girone B di Champions League. I nerazzurri, durante la quinta giornata, hanno ottenuto una vittoria esterna ai danni del Borussia Mönchengladbach col risultato di 3-2: reti di Darmian e doppietta di Lukaku per i milanesi, a cui i tedeschi hanno risposto con doppietta di Plea. Gli ucraini, invece, si sono imposti nell'incontro casalingo col Real Madrid di Zidane, vincendo per 2-0 grazie ai goal di Solomon e Dentinho.

Le statistiche tra le due compagini durante gli unici quattro incontri in competizioni europee, vedono i nerazzurri in netto vantaggio essendo usciti vittoriosi dal terreno di gioco in due occasioni, mentre due volte il match è terminato con un pareggio.

Inter: Barella dietro le punte

Antonio Conte e la sua Inter hanno ottenuto la prima vittoria nel gruppo B della competizione soltanto nella giornata scorsa e, in questo match, si vedono costretti a far bottino pieno per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Per accedere al turno successivo difatti l'Inter dovrà battere lo Shakhtar e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino. Il cosiddetto "biscotto" tra Zidane e Rose, però, è poco plausibile perché in caso di vittoria degli ucraini coi nerazzurri, i Galacticos non si qualificherebbero.

Per tentare di avere la meglio sulla squadra di Castro, il tecnico pugliese potrebbe scegliere il 3-4-1-2, col capitano Handanovic a difesa dei pali. Il terzetto arretrato, con tutta probabilità, sarà affidato a D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni.

Gli interpreti del centrocampo, invece, dovrebbero essere Hakimi e Young sulle fasce, con Vidal e Brozovic che si posizioneranno al centro del reparto. Infine, Barella sarà presumibilmente il trequartista e agirà a supporto del collaudato tandem Lukaku-Lautaro.

Shakhtar Donetsk: Tetê, Marlos e Solomon probabili trequartisti

Luìs Castro e il suo Shakhtar Donetsk hanno disputato sin qui un onorevole cammino in Champions League e si trovano attualmente al secondo posto del gruppo B con 7 punti ottenuti.

In questo delicato match in trasferta, però, non dovranno abbassare l'attenzione per non ritrovarsi d'improvviso a vanificare quanto di buono fatto sinora. Per centrare un risultato positivo, il tecnico portoghese potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Trubin come estremo difensore. Dôdo e Kornienko come terzini e Khocholava assieme a Bondar al centro dovrebbero formare il quartetto difensivo.

Sulla linea mediana giocheranno, con ogni probabilità, Maycon e Marcos Antonio. I trequartisti titolari, invece, dovrebbero essere Tetê, Marlos e Solomon, con Dentinho come vertice offensivo.

Le probabili formazioni di Inter-Shakhtar Donetsk:

Inter (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Brozovic, Vidal, Young, Barella, Lukaku, L. Martinez. Allenatore: Conte.

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Trubin, Dôdo, Khocholava, Bondar, Kornienko, Maycon, Marcos Antonio, Tetê, Marlos, Solomon, Dentinho. Allenatore: Castro.