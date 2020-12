Uno dei trasferimenti più discussi dello scorso Calciomercato estivo è stato il passaggio di Miralem Pjanic dalla Juventus alla Barcellona. Il bosniaco è finito in Spagna nello scambio che ha portato Arthur Melo a Torino.

In questi primi mesi di esperienza nella società catalana però il bosniaco non sta raccogliendo il minutaggio desiderato e non lo ha nascosto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il regista di centrocampo al giornale sportivo milanese ha infatti dichiarato: "Gioco poco al Barcellona e non capisco il perché di questa situazione". Ha poi aggiunto che sa di poter dare tanto alla squadra e che ogni volta che il tecnico Ronald Koeman lo ha chiamato in causa ha sempre fornito delle ottime prestazioni.

Miralem Pjanic ha poi rimarcato: "Più di così non so cosa potrei fare, mi sto allenando, sono pronto". Il regista bosniaco si è poi soffermato anche sul suo passato in Italia, sottolineando di essere stato bene sia alla Roma che alla Juventus. Ha poi aggiunto: "Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco".

Miralem Pjanic su Zlatan Ibrahimovic

Oltre ad aver ricordato con piacere le sue esperienze professionali alla Roma e alla Juventus, Pjanic si è soffermato anche sull'attualità. Ha infatti voluto elogiare uno dei migliori giocatori della Serie A, Zlatan Ibrahimovic. Il regista bosniaco ha dichiarato: "Lo svedese ha dato leadership al Milan".

Pjanic si è poi soffermato anche sulla difficile stagione del Barcellona soprattutto in campionato.

La sconfitta nell'ultima giornata contro il Cadice ha portato i catalani a -12 dalla vetta della classifica. Un distacco importante che potrebbe compromettere le ambizioni di vertice della squadra allenata da Koeman. In merito al cammino in campionato Pjanic ha dichiarato: "È davvero difficile da spiegare cosa ci sta accadendo in Liga, dobbiamo cambiare marcia a tutti i costi e farlo velocemente altrimenti la nostra sarà una stagione davvero complicata".

Miralem Pjanic sul Barcellona

L'obiettivo di Pjanic però in questo momento non è pensare alla classifica ma concentrarci sul lavoro e cercare di raccogliere risultati con il Barcellona.

Il regista bosniaco si è soffermato anche sul difficile momento economico anche nel calcio, dovuto evidentemente all'emergenza coronavirus. Ha infatti dichiarato: "È un momento molto particolare e ora parlare di soldi non ha senso, si sa che ovunque si vada si incontrano delle difficoltà".

Lo stesso Pjanic ha rimarcato il fatto che attualmente i giocatori non possono pretendere gli stessi soldi di qualche mese fa, ovvero prima che arrivasse la pandemia.

In merito invece al suo compagno di squadra Leo Messi, ha dichiarato che lo vede concentrato e pronto a disputare una grande stagione.