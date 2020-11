Il calciomercato invernale si avvicina e come ogni anno parecchie società potrebbero attingervi per colmare alcune lacune rimaste in piedi dal mercato estivo. Tante squadre potrebbero anche decidere di lavorare a delle inteste preliminari idonee a gettare le basi per acquisti a parametro zero: tra i giocatori più interessanti in questo senso il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu, che fatica a trovare un'intesa sul rinnovo di contratto con il Milan.

Ci sarebbe di fatto troppa distanza fra l'offerta della società di Elliott (circa 3 milioni di euro a stagione) e le richieste del nazionale turco (circa 6 milioni di euro).

Una distanza molto ampia che potrebbe portare all'addio del classe 1994. Fra le società interessate a Calhanoglu la Juventus, che sarebbe alla ricerca di un trequartista per il 3-4-1-2 di Andrea Pirlo. Nelle ultime ore fra l'altro si sono intensificate le voci di un possibile approdo a Torino del centrocampista del Milan. 'Galeotta' una foto postata da Calhanoglu e Demiral sui propri profili social, uno scatto che li ritrae assieme a Torino. A trattare la vicenda Tuttosport che ha sottolineato come l'arrivo di Calhanolu a Torino abbia scatenato ulteriori gossip sul possibile approdo del centrocampista a Torino a gennaio o la prossima estate.

Calhanoglu a Torino dall'amico Demiral: possibile segnale di mercato

Secondo il giornale sportivo torinese Tuttosport, potrebbe non essere casuale la presenza di Calhanoglu a Torino in una recente foto scattata dal centrocampista turco insieme all'amico e connazionale Demiral. I due sono legati da un profonda amicizia ma il fatto che il classe 1994 fosse a Torino ha alimentato evidentemente rumors di mercato.

Non è una novità infatti che la Juventus stia seguendo il centrocampista turco, considerando soprattutto che va in scadenza di contratto a giugno 2021. Sarebbe un giocatore ideale per Pirlo in quanto potrebbe giocare trequartista ma anche mezzala. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un possibile approdo di Calhanoglu alla Juventus già a gennaio, così che il Milan possa monetizzare in parte dalla sua cessione.

Non è escluso però che la società bianconera aspetti l'estate per poterlo acquistare a parametro zero.

Il mercato della Juventus

Il possibile arrivo anticipato di Calhanoglu a Torino potrebbe portare alla partenza di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non riesce a garantire continuità d'impiego a causa dei vari infortuni muscolari e potrebbe essere ceduto in Premier League. Dalla sua cessione la Juventus spererebbe di incassare almeno 20 milioni di euro, i 7 milioni di euro che attualmente guadagna il gallese sarebbero invece utilizzati per lo stipendio di Calhanoglu.