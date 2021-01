Le statistiche stagionali certificano come Erling Haaland sia uno dei giocatori più decisivi a livello europeo. La punta del Borussia Dortmund è infatti il protagonista indiscusso della sua squadra se consideriamo che solo in campionato ha realizzato 12 gol in 12 partite. Bottino importante anche in Champions League, dove in quattro partite ha messo a segno sei gol. La sua valutazione di mercato parla per lui: secondo transfermarkt per acquistarlo ci vogliono 100 milioni di euro. Il norvegese però ha una clausola rescissoria presente sul suo contratto che gli permetterebbe di liberarsi per circa 70 milioni di euro.

Proprio la punta del Borussia Dortmund, in una recente intervista, si è soffermato sul giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo. Haaland ne ha tessuto le lodi sottolineando come il portoghese sia una fonte d'ispirazione per i tanti giovani che si stanno affermando nel mondo del calcio. Ha infatti dichiarato: "Certamente Cristiano Ronaldo è una fonte d'ispirazione per molti di noi, guardatelo è una macchina".

Haaland ed il suo primo anno al Borussia Dortmund

Erling Haaland, in una recente intervista, ha sottolineato che anche lui come Cristiano Ronaldo ha un programma di nutrizione da seguire. Ha infatti dichiarato che ne ha uno specifico ma che non sa se è lo stesso che segue anche la punta della Juventus. Si è poi soffermato sul suo primo anno al Borussia Dortmund.

Come è noto infatti la punta norvegese venne acquistata dalla società tedesca a gennaio 2020 proveniente dal Red Bull Salisburgo. Haaland ha dichiarato: "Tutto sta procedendo velocemente da quando ho firmato". Ha poi parlato del lockdown e dell'assenza dei tifosi dagli stadi. Il norvegese ha poi aggiunto: "Spero che si potrà tornare a giocare quanto prima davanti ai nostri tifosi".

Ha poi elogiato il campionato tedesco, dichiarando che ci sono diverse squadre difficili da affrontare. Ha poi elogiato il campionato tedesco anche per la presenza di bellissimi stadi.

Le indiscrezioni di mercato su Haaaland

Erling Haaland ha dichiarato che si trova benissimo al Borussia Dortmund. Rimane il fatto che dalla prossima estate potrà essere acquistato per circa 70 milioni di euro per una clausola rescissoria presente sul suo contratto.

Ci sono molte società interessate al giocatore, in particolar modo in Inghilterra. Si parla di un interesse del Manchester City di Guardiola ma anche da parte del Liverpool e del Chelsea. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile approdo del norvegese proprio nella squadra allenata da Frank Lampard. Tale eventualità porterebbe poi alla cessione di Timo Werner, che sta deludendo molto in Inghilterra. Si parla di un interessamento della Juventus per la punta ex Lipsia. La valutazione di mercato (circa 60 milioni di euro) e lo stipendio percepito (10 milioni di euro a stagione) non faciliterebbe evidentemente il suo trasferimento alla Juventus.