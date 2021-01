La Juventus nello scorso mercato estivo ha acquistato Alvaro Morata, tornato a Torino dopo la precedente esperienza del 2014-2016. L'attaccante spagnolo in questa prima fase della stagione è stato spesso determinante con le sue prestazioni. Infatti non ha segnato gol importanti solo in Champions League, ma ha anche collezionato quattro reti e sei assist in campionato. Anche in Coppa Italia contro il Genoa ha lasciato il segno, realizzando il gol del momentaneo 2-0 juventino.

Intervistato da Sky Sport, Morata ha affrontato vari argomenti e si è soffermato anche sulla sfida contro l'Inter in programma per domenica 17 gennaio.

L'ex Real Madrid ha parlato anche dei compagni di squadra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, elogiandoli non solo come giocatori ma anche come uomini. Infatti ha dichiarato che, quando è tornato alla Juventus, si è emozionato al pensiero di poter giocare insieme a loro.

Alvaro Morata su Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala

Morata, in merito a Cristiano Ronaldo, ha svelato che è un piacere giocare con lui e che spera che ciò continui ad accadere ancora per tanto tempo. Quindi ha aggiunto: "Lo conosco da tempo. In alcune occasioni in cui una persona normale non farebbe gol, lui segna".

Il bomber spagnolo ha speso parole di elogio anche per Paulo Dybala dicendo che, come CR7, anche lui è un calciatore di livello superiore rispetto agli altri. Subito dopo ha svelato che ha un ottimo rapporto con entrambi anche fuori dal campo.

Alvaro Morata su Inter-Juventus: 'Abbiamo fame'

Nel 2015, durante la sua precedente esperienza alla Juventus, Alvaro Morata è stato tra i protagonisti di Inter-Juventus, segnando una rete e festeggiandola in modo curioso, indossando degli occhiali. Ha spiegato che gli occhiali erano stati lanciati dai tifosi dagli spalti e che glieli aveva passati Llorente proprio dopo la rete.

Parlando degli avversari nerazzurri, Morata ha elogiato Romelu Lukaku che ha definito come uno dei migliori giocatori al mondo: "Mi spiace quando segna perché è all'Inter - ha detto l'ex Atletico Madrid - ma sono contento per lui perché so che è una grande persona. Sicuramente gli chiederò la maglia per tenerla come ricordo".

Morata ha poi voluto rassicurare i tifosi della Juventus, garantendo loro che la squadra bianconera lotterà fino alla fine per il campionato.

Infine ha evidenziato che per la formazione torinese sarà fondamentale battere l'Inter per non perdere altri punti importanti per strada.