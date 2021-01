Domenica 17 gennaio alle ore 20:45 si giocherà Inter-Juventus, partita valida per il 18° turno di Serie A. La squadra di Conte, nella giornata precedente, ha ottenuto un pareggio all'Olimpico contro la Roma di Fonseca, col risultato di 2-2. I bianconeri, invece, sono usciti vittoriosi dal match casalingo col Sassuolo di De Zerbi, imponendosi per 3-1.

Le statistiche tra le due squadre negli ultimi cinque incontri disputati in campionato, vedono la Vecchia Signora in netto vantaggio avendo fatto bottino pieno quattro volte, mentre una partita si è conclusa in parità.

Inter, da valutare le condizioni di Darmian

Mister Conte e la sua Inter sono a secco di vittorie da due turni di campionato e ritrovare il bottino pieno proprio contro la Juventus significherebbe tanto in termini di fiducia ed entusiasmo per la squadra. Per tentare l'affondo, l'allenatore salentino potrebbe decidere per il suo classico 3-5-2, con Handanovic a difesa dei pali. De Vrij, Skriniar e Bastoni dovrebbero essere i difensori titolari. In mezzo al campo, invece, dovrebbero giocare, almeno inizialmente, Hakimi e Young ai lati, con Vidal, Brozovic e Barella al centro. Il tandem d'attacco sarà affidato, ancora una volta, a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Saranno da valutare le condizioni fisiche di Darmian, mentre non saranno del match D'Ambrosio e Pinamonti.

Juventus, vincere per risalire la china

Andrea Pirlo e la sua Juventus sono ben consci che vincendo anche questo match con l'Inter si proietterebbero di diritto nella lotta scudetto, seguendo la falsa riga delle ultime nove stagioni. Per tentare di fare bottino pieno, il tecnico lombardo potrebbe scegliere per uno speculare 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

Il terzetto difensivo dovrebbe essere formato da Demiral, Danilo e Bonucci. La cerniera di centrocampo, con tutta probabilità, avrà come interpreti Chiesa e Frabotta come ali, con Ramsey, McKennie e Bentancur al centro. In attacco, infine, dovrebbero giocare dal primo minuto Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Incertezza riguardo ad Alex Sandro, de Ligt e Cuadrado (i tre sono attualmente positivi a Covid-19), mentre sarà sicuramente out Dybala, infortunato.

Le probabili formazioni di Inter-Juventus:

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Demiral, Bonucci, Danilo, Frabotta, McKennie, Bentancur, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata. Allenatore: Pirlo.