Il parco attaccanti della Juventus vanta giocatori di una certa caratura, come Alvaro Morata e Paulo Dybala passando per Cristiano Ronaldo. La Vecchia Signora, però, è in corsa per tre competizioni (Coppa Italia, Serie A e Champions League) e almeno un'altra figura offensiva tornerebbe utile alla causa di Andrea Pirlo. I rumors di Calciomercato in tal senso sono stati molteplici, variando dalle piste low cost come Fernando Llorente, Fabio Quagliarella e Graziano Pellè, allo scambio di prestiti Portanova-Pavoletti col Cagliari, oltre che l'ipotesi Milik del Napoli. Finora nessuna di queste piste si è concretizzata e - intanto - un nome nuovo sembra farsi strada nelle ultime ore, stando alla testa inglese 'The Athletic', ovvero Nicolas González dello Stoccarda.

Caratteristiche e prezzo di Gonzalez

Nato il 6 aprile 1998 a Belén de Escobar in Argentina, Nicolas González è un'ala sinistra in forza allo Stoccarda che, all'occorrenza, può ricoprire anche i ruoli di punta centrale e ala destra. L'argentino fa dell'accelerazione, della velocità d'esecuzione e delle bravura nei dribbling le sue armi migliori.

Si è formato calcisticamente nell'Argentinos Junior, militando nelle giovanili dal 2005 al 2016 prima di approdare in prima squadra. In quest'ultima gioca per due stagioni, ovvero sino a giugno 2018, segnando 11 reti in 44 presenze. Nell'estate del 2018, precisamente il 10 luglio, viene acquistato dallo Stoccarda per 8,5 milioni di euro.

Tra prima e seconda divisione tedesca, ha disputato 69 presenze segnando 21 gol e fornendo 9 assist, ma è in questa stagione che si sta facendo maggiormente notare dalle big europee.

Il suo rendimento nella stagione in corso, infatti, parla di 10 presenze condite da cinque reti e due assist che hanno fatto lievitare la sua valutazione, stando a Transfermarkt.it, sino a 16 milioni di euro.

Interesserebbe a Juventus, Milan e Arsenal

L'attaccante argentino, a parte l'interessamento bianconero, pare non essere sfuggito alle attenzioni del Milan e dell'Arsenal di Arteta.

La valutazione che ne fa lo Stoccarda sembrerebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni e, considerata la situazione economica globale, pare difficile che la Vecchia Signora si lanci in un'offerta di tale portata già a gennaio. Più plausibile, invece, che attenda il mercato estivo in modo da potersi liberarsi di qualche ingaggio oneroso facendo, nel frattempo, anche cassa con qualche cessione.

Dopo Weston McKennie, arrivato alla corte bianconera dallo Schalke 04, insomma la Juventus potrebbe ripescare nuovamente in Bundesliga col classe '98.