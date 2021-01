La sessione invernale di Calciomercato si sta per chiudere e le squadre sono alla ricerca di innesti 'last minute' e su questo fronte il Milan sarebbe interessato al giocatore uruguaiano del Palmeiras, Matias Viña. Non ci sono solo le trattative immediate a tenere banco, infatti l'Inter avrebbe intenzione di proporre il rinnovo contrattuale a Lautaro Martinez inserendo però una clausola che gli vieterebbe di andare al Milan o alla Juventus.

Calciomercato Milan, possibile l'arrivo di Matias Viña

Il Milan sta cercando di rafforzarsi in difesa prima della chiusura della finestra di mercato di gennaio.

Il mercato del Milan non sarebbe terminato, dopo che Mateo Musacchio è stato venduto alla Lazio. Paolo Maldini e Ricky Massara continuano a lavorare per aggiungere alla rosa un nuovo terzino, un giocatore che possa sostituire Theo Hernandez sul lato sinistro della difesa. Viña sarebbe il nome che avrebbero scelto per completare l'organico rossonero. Il 23enne è stato protagonista del Palmeiras arrivato in finale di Coppa Libertadores, ed è il primo nome nella lista dei desideri della dirigenza rossonera. Portarlo al Milan, non è però una missione facile, perché l'uruguaiano ha un lungo contratto con i brasiliani e il Palmeiras ha fissato un prezzo alto. Grazie alle ottime prestazioni del terzino, la sua valutazione è ora molto superiore ai 5,5 milioni di euro pagati solo un anno fa dal Palmeiras al Club Nacional di Montevideo.

Il Milan però è attento, e sta monitorando la situazione per valutare se ci sono margini per avviare un'operazione negli ultimi giorni di mercato, o se aspettare l'estate.

Calciomercato, per Lautaro possibile rinnovo con clausola

Secondo Tuttosport, gli agenti di Lautaro, Beto Yaqué e Rolando Zarate hanno fatto visita ai dirigenti dell'Inter per la terza volta negli ultimi cinque mesi.

Questa volta hanno avuto due ore di incontro con Piero Ausilio e l'amministratore delegato Beppe Marotta per proseguire le trattative per il rinnovo del loro assistito. Tuttavia, il giovane attaccante non è ancora vicino alla firma in quanto i proprietari nerazzurri Suning e il fondo londinese BC Partners sono in trattativa per la possibile cessione di quote del club; pertanto al momento è impossibile per la direzione formalizzare i rinnovi contrattuali.

Tuttavia, un principio di accordo può essere trovato con l'ex giocatore del Racing Club e la sua clausola rescissoria da 111 milioni di euro rimarrà quasi sicuramente perché i suoi agenti vogliono mantenerla e l'Inter non ha obiezioni. Il giornale aggiunge però che potrebbe essere inserita anche una clausola per evitare che si trasferisca al Milan o alla Juventus.