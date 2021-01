In questi giorni arrivano diverse indiscrezioni di mercato in merito alla presunta insoddisfazione di Merih Demiral alla Juventus. Il difensore turco vorrebbe maggiori garanzie di titolarità che attualmente il tecnico Andrea Pirlo non gli sta concedendo. D'altronde i difensori titolari in questo momento sembrerebbero essere de Ligt e Bonucci, con Demiral e Chiellini riserve. Per questo il difensore turco, per non rischiare di non essere convocato per gli Europei 2021 con la nazionale della Turchia, starebbe valutando la possibilità di lasciare la Juventus. Sarebbero diverse le società interessate al suo acquisto.

Fra queste anche il Tottenham di José Mourinho, alla ricerca di un difensore giovane e affidabile. Attualmente non ci sarebbe intenzione da parte della società bianconera di cedere il difensore turco, considerato il futuro centrale della Juventus insieme a De Ligt. Di certo, qualora dovesse arrivare un'offerta importante, la società bianconera potrebbe valutare una sua partenza.

Demiral interessa anche al Tottenham di José Mourinho

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la presunta insoddisfazione di Demiral alla Juventus avrebbe suscitato l'interesse di molte società europee, che sarebbero pronte a presentare un'offerta alla società bianconera. Fra i club che valutano un possibile investimento su Demiral ci sarebbe anche il Tottenham, ma non solo.

Rimanendo in Inghilterra anche Liverpool e Leicester sembrerebbero interessato al giocatore mentre in Spagna il difensore turco è seguito da Atletico Madrid e Real Madrid. Come dicevamo, la Juventus non vorrebbe cederlo in questo momento anche se potrebbe lasciarlo partire nel caso in cui arrivasse un'offerta da 50 milioni di euro. Soldi che potrebbero ritornare utili per rinforzare ulteriormente centrocampo e settore avanzato.

il mercato della Juventus

Sembra però improbabile che la Juventus possa cedere Demiral già a gennaio anche perché in questo momento Chiellini non darebbe grandi garanzie dal punto di vista dell'affidabilità fisica. Restando in tema acquisti invece si valutano diversi investimenti, su tutti un terzino sinistro, un centrocampista ed una punta. Potrebbe ritornare dal prestito al Genoa Luca Pellegrini mentre sulla mediana potrebbe esserci un'offerta per il nazionale francese Paul Pogba.

Il Manchester United sarebbe favorevole infatti ad una cessione del centrocampista. Dovrebbe arrivare anche una punta, Pirlo infatti vorrebbe un vice Morata. Sono tanti i giocatori seguiti dalla Juventus: Llorente, Pavoletti, Pellé e Zaza. A questi bisogna aggiungere anche la punta della Sampdoria Fabio Quagliarella.