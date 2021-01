Il successo in Supercoppa italiana contro il Napoli porta un po' di serenità nell'ambiente della Juventus. Nel post partita il tecnico Pirlo non ha nascosto tutta la sua soddisfazione, complimentandosi con i suoi ragazzi. Ciò che però sperano i tifosi bianconeri, almeno da alcuni commenti sui social, è che la Juventus possa trovare quella continuità di prestazioni e risultati che nella prima parte della stagione è mancata.

Ci sono state infatti prestazioni molto deludenti tanto da scatenare la critica accesa dei tifosi. Alcuni di questi ad esempio nell'ultima partita di campionato contro l'Inter (dove la Juventus ha rimediato una sconfitta per 2 a 0) si sono scagliati contro l'ex centrocampista del Paris Saint Germain Adrien Rabiot.

Il nazionale francese sui social è stato definito "una piaga", in riferimento al fatto che non solo contro l'Inter ma anche in altre partite è stato uno dei peggiori in campo.

I commenti dei tifosi bianconeri su Rabiot

Un utente ha scritto: "Aver preso Rabiot a parametro zero non è neanche una scusante, perché avrebbe dovuto pagarci lui per giocare con noi". Un altro utente ha invece sottolineato l'ingaggio pesante che percepiscono i vari Rabiot e Ramsey, che sembra ingiustificato per alcune prestazioni offerte dai due giocatori. Ha infatti scritto: "E comunque Rabiot e Ramsey guadagnano 14 milioni netti all'anno". Sempre nel post match Inter-Juventus un tifoso (presumibilmente juventino) ha postato: "Finora quella di Rabiot è individualmente la prova peggiore in stagione di un giocatore della Juventus, una piaga in entrambe le fasi".

Parole che certificano come gran parte dei sostenitori bianconeri non abbia fiducia dell'ex centrocampista del Paris Saint Germain, considerato da molti sopravvalutato.

Rabiot è rimasto in panchina nella finale di Supercoppa Italiana

Fra l'altro il tecnico Andrea Pirlo sembra aver ascoltato le parole dei tifosi bianconeri facendo accomodare Rabiot in panchina nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli.

Il francese è entrato negli ultimi minuiti del match per sostituire Rodrigo Bentancur, uno dei migliori in campo per la Juventus. A proposito di Rabiot continuano ad arrivare voci su una sua possibile cessione, se non a gennaio, durante il calciomercato estivo.

Rabiot interessa all'Everton

Il centrocampista Adrien Rabiot piace infatti in Inghilterra, in particolar modo all'Everton di Carlo Ancelotti.

La Juventus però potrebbe decidere di inserirlo come contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United sarebbe infatti il giocatore individuato dalla dirigenza bianconera per rinforzare la mediana. Pogba ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro. La Juventus potrebbe offrire il cartellino di Rabot più ulteriori 30 milioni di euro.