Inter-Juventus continua ad essere uno degli argomenti più chiacchierati su canali di informazione sportiva. Il successo dei nerazzurri ha confermato le ambizioni da scudetto degli uomini di Conte, che però nella recente sfida di campionato contro l'Udinese non hanno approfittato della sconfitta del Milan. A Udine l'Inter ha pareggiato 0 a 0 portandosi a -2 dai rossoneri, battuti per 3 a 0 dall'Atalanta. Il giorno prima di Udinese-Inter è stato ospite di Christian Vieri (nel canale 'Bobo Tv' su Twitch) Marco Materazzi. L'ex difensore dell'Inter è ritornato sul successo dei nerazzurri contro la Juventus.

Ha infatti dichiarato: "È stata la prima volta che ho visto la Juve così in difficoltà". Successivamente ha voluto elogiare l'Inter di Antonio Conte, sottolineando come la squadra nerazzurra attualmente sembra avere una logica. Materazzi ha rimarcato il fatto che l'Inter ha anche una panchina importante, lo dimostra il fatto che contro la Fiorentina ha ribaltato la partita grazie alle sostituzioni. Materazzi è poi ritornato sulla prestazione di Bastoni contro la Juventus, elogiandolo per l'assist del 2 a 0 che ha fornito a Barella.

Marco Materazzi sul difensore dell'Inter Bastoni

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha voluto elogiare Alessandro Bastoni, che sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del campionato italiano. Ha infatti dichiarato: "Il ragazzo era pronto già quando giocava al Parma, l'anno scorso ha fatto sedere in panchina un certo Milan Skriniar, uno dei più forti in Italia".

Ha poi sottolineato che Bastoni è cresciuto con un maestro come Gasperini e questo gli è stato molto utile per diventare un difensore importante. Si è poi soffermato sull'assist che Bastoni ha regalato a Barella per il gol del 2 a 0 dell'Inter sulla Juventus. Materazzi ha infatti dichiarato: "Più vedo quel lancio è più godo, ma non so quanto sia stato preparato, non era pulito".

L'ex difensore ha poi sottolineato che apprezza molto Bastoni dichiarando che non viene preso mai dalle spalle dagli avversari. Il miglioramento che ha avuto, secondo Materazzi, è anche merito dell'attuale tecnico dell'Inter Antonio Conte.

Antonio Conte deve vincere il campionato

L'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi si è poi soffermato sulla lotta scudetto.

Ha infatti dichiarato: "Conte ha solo un'opzione: vincere lo scudetto". Secondo l'ex difensore centrale infatti il Milan sta facendo bene ma l'Inter come rosa ha qualcosa in più. Ha poi aggiunto: "Se Conte non dovesse vincere il campionato dovrebbe farsi delle domande". L'eventuale sconfitta in campionato da parte dell'Inter sarebbe però da valutare non solo per demeriti dell'allenatore ma anche per altre motivazioni.