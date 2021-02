Il calciomercato della Juventus si muove per rinforzare il centrocampo e tra i tanti nomi possibili in entrata quello di Florian Neuhaus, che con 40 milioni potrebbe liberarsi dal Borussia Moenchenglabach.

Paratici guarderebbe quindi ancora in Germania, fucina di talenti da cui pochi mesi fa è stato pescato il giovane americano McKennie, a tutti gli effetti una delle più belle sorprese dell’annata della “Vecchia Signora”.

Neuhaus piacerebbe alla Juventus, il prezzo della possibile operazione

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Florian Neuhaus. Il 23enne è un centrocampista centrale bravo a fare tutto: sa impostare, inventare, inserirsi e difendere, anche se in questo ultimo fondamentale a volte è un po’ troppo irruento come dimostrano gli otto cartellini gialli già collezionati in Bundesliga.

Ammonizioni e non solo, perché con la maglia del Borussia Moenchengladbach il tedesco in 21 gare ha segnato 4 gol e fornito altrettanti assist. Un talento emergente che la prossima estate potrebbe lasciare la Germania, anche se lui stesso in una recente intervista a Kicker ha detto di non pensare ancora al suo futuro.

Eppure le voci si moltiplicano, perchè nel contratto di Neuhaus, in scadenza nel 2024, è stata inserita una clausola rescissoria di circa 40 milioni di euro. Non pochi, ma meno di quanto il Lione chiede per Aouar, il Rennes per Camavinga, e ovviamente il Manchester United per Paul Pogba. Il colpo Neuhaus sarebbe peraltro perfettamente in linea con la nuova politica di Calciomercato della Juve, che sta cercando giovani per “svecchiare” una rosa ancora troppo avanti con gli anni, nonostante gli acquisti recenti dei vari Kulusevski, Chiesa, McKennie e Arthur.

Calciomercato Juventus, concorrenza importante per Neuhaus

La Juventus ovviamente non sarebbe la sola nella corsa al "gioiello" tedesco. Sul giocatore ci sarebbe il forte interessamento del Liverpool che potrebbe acquistarlo per sostituire il partente Wijnaldum, in scadenza di contratto e che pare diretto verso il Barcellona. In Inghilterra Neuhaus piacerebbe anche al Manchester City, che tra l’altro mercoledì se lo troverà davanti in Champions League [VIDEO] nel primo ottavo di finale contro il Borussia Moenchengladbach.

Giovane, tedesco e talentuoso, su Neuhaus non mancherebbe nemmeno l'interesse del Bayern Monaco, da sempre attento quando ci sono ragazzi interessanti in Bundesliga..