Nei giorni scorsi, in casa Juventus, hanno iniziato a circolare alcune voci di mercato che hanno inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. In particolare, si è parlato di un presunto interesse dell’Inter per Khéphren Thuram, centrocampista francese che, in questa stagione, si è imposto come uno dei punti fermi della squadra bianconera. Le indiscrezioni hanno trovato subito grande eco, anche perché il profilo di Thuram è considerato ideale per molti top club italiani ed europei. Tuttavia, la risposta della Juventus non si è fatta attendere.

A fare chiarezza è stato Giorgio Chiellini, oggi dirigente della Juventus, intervenuto ai microfoni di Dazn. L’ex capitano bianconero ha voluto blindare senza esitazioni il centrocampista francese, spegnendo sul nascere ogni possibile speculazione: “Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus”. Parole chiare, che non lasciano spazio ad interpretazioni e che ribadiscono la centralità del giocatore nel progetto tecnico del club.

Chiellini punta su Thuram

Chiellini ha poi rincarato la dose, sottolineando come la Juventus veda Thuram come un elemento fondamentale anche per il futuro, non solo per il presente. “Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro”, ha spiegato il dirigente, lasciando intendere come l’idea della società sia quella di costruire il centrocampo dei prossimi anni proprio attorno alle qualità fisiche e tecniche del francese.

Una presa di posizione forte, che conferma la volontà dei bianconeri di puntare su giovani di talento e di evitare cessioni eccellenti.

Nel corso dell’intervista, Chiellini ha affrontato anche un altro tema caldo del mercato, ovvero quello legato a Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter viene spesso accostato alla Juventus, ma su questo argomento il dirigente ha preferito mantenere una linea di grande rispetto istituzionale: “Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l’Inter”. Una dichiarazione che evidenzia l’intenzione della Juventus di evitare polemiche e di non alimentare voci su giocatori sotto contratto con altri club.

Chiellini parla anche del rinnovo di Yildiz

Oltre a Thuram, un altro nome molto chiacchierato in casa bianconera è quello di Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è ormai considerato la stella della Vecchia Signora e rappresenta uno dei simboli del nuovo corso. La volontà del club è quella di blindare anche il talento turco, che ha attirato l’attenzione di diversi osservatori internazionali grazie alle sue prestazioni. In questi giorni, il padre di Yildiz si trova a Torino e non è escluso che possa esserci un incontro tra le parti per parlare del futuro.

Anche sul rinnovo di Yildiz è intervenuto Chiellini, che ha voluto rassicurare l’ambiente: “Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenze, ma siamo tutti consci di adeguare poi il contratto al suo status”. Un messaggio chiaro, che conferma come la Juventus stia lavorando per tutelare i propri gioielli e costruire una squadra solida e competitiva nel tempo.