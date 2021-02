La Juventus la prossima estate potrebbe cercare di attingere al mercato dei parametri zero. Allo stesso tempo starebbe valutando anche quei giocatori di qualità che hanno un prezzo vantaggioso in quanto in scadenza di contratto a giugno 2022. Fra questi spiccano il centrocampista Paul Pogba, il nazionale spagnolo Isco e il terzino Marcelo. Proprio il brasiliano interesserebbe molto alla società bianconera non solo per le sue qualità tecniche ma anche per la sua leadership e la sua esperienza internazionale. Potrebbe liberarsi ad un prezzo vantaggioso dal Real Madrid. Allo stesso tempo la Juventus andrebbe ad usufruire del Decreto Crescita che permette una tassazione agevolata sugli stipendi dei giocatori che arrivano da campionati esteri.

Se dovesse arrivare Marcelo, sarebbe un'acquisto 'alla Evra'. Il francese infatti venne acquistato a parametro alla Juventus nella stagione 2014-2015 trascinando la squadra alla finale di Champions League contro il Barcellona nel 2015.

La Juventus potrebbe acquistare Marcelo in estate

La Juventus potrebbe decidere di investire su Marcelo la prossima stagione. Nonostante la strategia di mercato adottata nelle ultime stagioni e basata sull'acquisti di talenti giovani, in estate potrebbero arrivare dei profili con esperienza internazionale. Il principale obiettivo della Juventus rimane sempre la Champions League, l'ultima vinta oramai 25 anni fa. Per questo potrebbe essere colta come opportunità l'acquisto di Marcelo, che fra l'altro potrebbe liberarsi dal Real Madrid per circa 7 milioni di euro.

Marcelo oramai una riserva nel Real Madrid

D'altronde il brasiliano è oramai considerato una riserva dal tecnico francese Zinedine Zidane, che gli preferisce Mendy. Il brasiliano alla Juventus ritroverebbe il suo amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. A proposito del portoghese, potrebbe decidere di rinnovare il suo contratto con la Juventus per un'altra stagione, fino a giugno 2023.

Allo stesso tempo avrebbe l'opportunità di giocare anche con i suoi compagni di nazionale, ovvero Alex Sandro, Danilo e Arthur Melo.

Marcelo potrebbe arrivare in caso di partenza di Alex Sandro

L'eventuale arrivo di Marcelo però dipenderà dalle prestazioni di Alex Sandro e Frabotta da qui fino a fine stagione. Se i due dovessero dare garanzia d'affidabilità, Marcelo potrebbe anche non arrivare.

Allo stesso tempo la Juventus ha un altro terzino di proprietà che è considerato uno dei principali talenti del calcio italiano. Ci si riferisce a Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Genoa. Marcelo però potrebbe arrivare anche nell'eventualità in cui la Juventus decidesse di monetizzare dalla cessione di Alex Sandro.