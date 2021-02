La Juventus, dopo la disfatta in campionato contro l'Inter a metà gennaio, si è ricompattata e ha ottenuto ben cinque vittorie consecutive. Il successo in Supercoppa italiana contro il Napoli ha dato consapevolezza alla squadra allenata da Pirlo, che ha proseguito le vittorie battendo Bologna, Spal (in Coppa Italia), Sampdoria e Inter. Proprio nel post partita del match dell'andata delle semifinali di Coppa Italia fra Inter e Juventus (1 a 2 il risultato finale), ha parlato il direttore sportivo Fabio Paratici. Il dirigente bianconero non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per aver sconfitto a San Siro la squadra nerazzurra.

Ha poi voluto elogiare il lavoro di Andrea Pirlo, con la Juventus che a febbraio è in corsa su tutti i fronti. La squadra bianconera infatti, oltre ad essersi rilanciata in campionato (è a -7 dal Milan e a -5 dall'Inter, con una partita da recuperare contro il Napoli), potrebbe qualificarsi alla finale di Coppa Italia e il 17 febbraio si gioca gli ottavi di finale di Champions League. A tal riguardo Paratici ha dichiarato: "Siamo soddisfatti di Pirlo, siamo in corsa su tutti i fronti".

Fabio Paratici si è detto soddisfatto del lavoro di Andrea Pirlo

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, nel proseguire l'intervista nel post partita del match di Coppa Italia contro l'Inter, ha aggiunto: "Siamo soddisfatti dell'atteggiamento, del gioco, della personalità che sta esprimendo".

Ha poi aggiunto: "Siamo arrivati arrivati ad un punto della stagione in cui siamo impegnati su tutti i fronti, sarà una bella spinta per la parte più intensa della stagione". Un calendario ricco di impegni per la Juventus quello di febbraio, caratterizzato anche da match decisivi. Prima la sfida di campionato contro la Roma prevista sabato 6 febbraio alle ore 18:00, poi il ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter martedì 9 febbraio.

Successivamente ci sarà il confronto con il Napoli (in campionato), in Champions League (contro il Porto). Chiudono il mese di febbraio le sfide contro Crotone ed Hellas Verona.

La stagione di Andrea Pirlo alla guida tecnica della Juventus

Dopo un inizio difficile in campionato, la Juventus di Andrea Pirlo sembra aver ritrovato quella continuità di prestazioni che hanno sempre contraddistinto la squadra bianconera negli ultimi anni.

Undici le vittorie in Serie A, sei pareggi e due sconfitte dopo diciannove giornate di campionato. In Champions League invece in sei partite sono stati cinque i successi con l'unica sconfitta contro il Barcellona all'Allianz Stadium di Torino. In Coppa Italia invece per adesso percorso ottimo dopo la vittoria contro il Genoa negli ottavi di finale, contro la Spal nei quarti e contro l'Inter nell'andata delle semifinali. A questi bisogna aggiungere la Supercoppa italiana vinta contro il Napoli.