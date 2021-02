La Juventus di Andrea Pirlo ha intenzione di ripartire immediatamente dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli di sabato 13 febbraio. L'1-0 maturato al "San Paolo", con gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore, ha interrotto una striscia di risultati utili dei bianconeri, sorpassati in classifica dalla Roma. La squadra di Pirlo ha la possibilità di voltare pagina già domani quando giocherà l'ottavo di finale di andata della Champions League con il Porto in trasferta. Il tecnico dei piemontesi ha evidenziato in sala stampa come la partita sarà da disputare con la giusta mentalità. Il mister dei bianconeri ha dichiarato che i portoghesi sanno difendere bene e negli ultimi incontri della massima competizione europea non hanno subito gol.

L'attenzione della Juve dovrà essere, secondo l'allenatore, nel non prendere ripartenze. Se in campionato il Porto gioca in modo molto offensivo, in Europa Pirlo lo ha paragonato all'Atletico Madrid allenato da Simeone.

Andrea Pirlo: 'Ci mancano i gol di Dybala'

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Andrea Pirlo ha affermato che saranno tutti convocati. A disposizione il gallese Ramsey mentre non saranno della partita né il difensore Leonardo Bonucci, né Paulo Dybala che sta ancora recuperando dall'infortunio. Partirà l'intera rosa per essere compatti. Pirlo si è soffermato sull'argentino dicendo che alla Juventus mancano i gol del fantasista, che da inizio stagione sta combattendo con vari problemi fisici. "I suoi gol pesano", ha dichiarato l'ex regista della Nazionale.

L'auspicio del tecnico bianconero è che Dybala possa essere il nuovo acquisto per compiere il salto di qualità.

Andrea Pirlo: 'La Champions League è una competizione particolare'

Andrea Pirlo ha parlato anche delle favorite alla vittoria finale della Champions League, definita dal tecnico come una competizione particolare. Sono in tanti a volerla vincere ma dipende, secondo il tecnico, anche dal periodo in cui si giocano le partite e da come si arriva.

Questo è un momento nel quale le squadre disputano tanti incontri tra campionato e coppe. "Bisogna arrivare con la testa libera", ha dichiarato Pirlo. Il mister ha affermato che la Juventus è al livello delle altre compagini che vogliono vincere la competizione europea. La Juventus è ancora in corsa per tutti i trofei e ha già vinto la Supercoppa Italiana battendo il Napoli per 2-0 il 20 gennaio scorso.

La Champions è un obiettivo, un sogno perché è una competizione importante', ha affermato Andrea Pirlo che ha sottolineato come l'importante per i bianconeri è crederci ed essere consapevoli di avere la qualità per arrivare fino in fondo.