La Juventus inizia febbraio con un'ottima vittoria in Coppa Italia contro l'Inter 2 a 1. Il risultato della squadra di Pirlo nell'andata delle semifinali, un passo importante per la qualificazione alla finale considerando che il successo è arrivato in trasferta. Protagonista indiscusso del successo bianconero Cristiano Ronaldo, che ha ribaltato con una doppietta l'iniziale vantaggio nerazzurro con Lautaro Martinez. Prima un rigore trasformato per fallo di Young su Cuadrado, poi una grande intuizione su errore difensivo Bastoni-Handanovic. Due episodi che dimostrano la reattività del portoghese e la sua ritrovata forma.

D'altronde gennaio è stato caratterizzato da prestazioni non di certo ideali del giocatore, anche se non sono mancati i gol. Uno su tutti quello nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, che ha dato il via al successo bianconero. Il Cristiano Ronaldo visto contro l'Inter in Coppa Italia è sembrato molto nel vivo del gioco. Lo dimostra il fatto che nel momento della sostituzione (avvenuta a 15 minuti dalla fine) non ha preso bene la decisione del tecnico Andrea Pirlo ma è rimasto in panchina a incitare i suoi compagni fino al fischio finale.

Cristiano Ronaldo è atteso da importanti conferme a febbraio

La ritrovata forma di Cristiano Ronaldo in questo inizio di febbraio sarà molto importante per la Juventus, anche in considerazione del fatto che sarà un mese molto impegnativo.

Roma, Inter, Napoli, Porto, Crotone e Hellas Verona saranno i match in cui la squadra bianconera dovrà dimostrare di aver ritrovato continuità di prestazioni e risultati. Già da sabato contro la Roma la Juventus dovrà cercare di raccogliere punti importanti in classifica per continuare la scalata alla vetta della classifica. La scelta di Pirlo di sostituire Cristiano Ronaldo negli ultimi minuti della partita nasce anche per preservare il portoghese, che anche contro l'Inter si è dimostrato un elemento fondamentale per la Juventus.

La stagione di Cristiano Ronaldo

Anche in questa stagione Cristiano Ronaldo si sta dimostrando un giocatore davvero prolifico. Sono 16 le presenze del portoghese in campionato, con 15 gol realizzati e due assist. Quattro i gol in altrettante partite in Champions League, con l'aggiunta di assist realizzato. Due presenze in Coppa Italia con due gol segnati (proprio contro l'Inter).

Ha poi segnato il gol del 1 a 0 nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli. Le statistiche stagionali ci dicono quindi che in 23 partite disputate, sono 22 le reti di Cristiano Ronaldo.

Adesso Andrea Pirlo attende anche il recupero dall'infortunio al ginocchio di Paulo Dybala che potrebbe essere convocato per il match di campionato contro la Roma previsto sabato 6 febbraio.