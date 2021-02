Nella giornata di martedì 23 febbraio l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha lanciato la possibilità di rispondere alle domande dei tifosi sul proprio profilo Twitter. Il centravanti belga è uno degli uomini del momento, dopo le ottime prove fornite nei big match, entrambi vinti dall'Inter, contro Lazio e Milan. Le domande vertevano tanto sul momento attuale della stagione e della carriera di Lukaku quanto sul suo passato inglese, con qualche richiesta interessante da parte di appassionati che hanno scritto, appunto, dal Regno Unito. Lukaku ne ha approfittato per lanciare qualche messaggio interessante.

Il segreto della Lu-La? La comunicazione e il lavoro per la squadra

Per quanto riguarda la sua avventura interista, Romelu Lukaku ha risposto a diversi quesiti riguardanti soprattutto l'ottimo momento attuale, che vede l'Inter provare una fuga in vetta alla classifica della Serie A. Un tifoso chiede spiegazioni riguardo l'ottimo feeling con Lautaro Martinez (30 gol segnati in due in questo campionato) e il belga replica che "la chiave è la comunicazione": lui e Lautaro hanno un eccellente feeling ma soprattutto "lavorano per la squadra", che secondo BigRom è l'aspetto più importante. A proposito di Lu-La e di reti realizzate, non poteva mancare una domanda su quel che Lukaku ha urlato esultando per il gol nel derby. Resta vago in realtà sul tema il numero nove nerazzurro, sostenendo che l'adrenalina gli avrebbe fatto dire "un sacco di ca***te" durante la partita.

Sempre per quanto riguarda il mondo Inter, Romelu Lukaku è stato interpellato da un tifoso anche sugli obiettivi che si è posto per la stagione. La risposta, per quanto riguarda le mire della squadra, non è stata esplicita: Lukaku si concentra sul presente e ha come obiettivo "il prossimo match in questo momento". C'è spazio anche per una battuta sul mister Antonio Conte, i cui allenamenti sarebbero "una zona di guerra, dato che l'allenatore non scherza e non ama quando i giocatori si trattengono", un elemento che a Lukaku piace molto.

Lukaku e l'Inghilterra: i complimenti a Solksjaer e un messaggio importante

Come detto, non sono mancante le domande provenienti dall'Inghilterra, il paese in cui Romelu Lukaku si è trasferito dopo l'inizio di carriera in Belgio. Con chiaro rimando all'ultima difficile stagione al Manchester United, quella del 2018-2019, un tifoso chiede a BigRom se abbia rimpianti riguardo lo svolgimenti della sua carriera finora.

Una "provocazione" a cui Lukaku risponde spiegando che "il fallimento è la sua motivazione". Imbeccato da un tifoso, il belga ha belle parole anche per il Chelsea, il club che nel 2011, quando aveva appena diciotto anni, lo portò dalla squadra belga dell'Anderlecht in Inghilterra. "Solo affetto per loro. Mi hanno dato l'opportunità di trasferirmi in Premier League quando ero un ragazzo" dice Lukaku, che non dimentica comunque di non aver mai trovato nei Blues lo spazio sperato, ma d'altronde "non si può avere tutto nella vita e quell'esperienza mi ha portato dove sono ora, per fortuna".

Arrivano poi due domande dall'ambiente Manchester United. La prima è sull'attuale manager del club, che sta finalmente tornando ai suoi livelli, Ole Solksjaer, con cui in realtà Romelu Lukaku non si lasciò benissimo nell'estate del 2019.

Tuttavia, BigRom ha una buona parola anche per il suo ex allenatore, che lui sostiene di "amare sia come manager sia come persona". Infine, un messaggio che fa sicuramente piacere ai tifosi dell'Inter. A un fan della Premier che gli chiede quando tornerà a casa, la risposta dell'attaccante nerazzurro è chiara: "Adesso sono a casa".