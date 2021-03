Con le vittorie di Bayern Monaco e Chelsea ai danni, rispettivamente, di Lazio e Atletico Madrid, si è chiuso il primo turno a eliminazione diretta (gli ottavi di finale) di questa edizione della Champions League, delineando così definitivamente il quadro delle 'migliori otto' d'Europa, che si affronteranno nel mese di aprile nei quarti di finale.

I sorteggi degli accoppiamenti sono in programma per domani, 19 marzo.

Le squadre rimaste in gioco

Bayern Monaco: i bavaresi campioni in carica restano i favoriti per la vittoria finale. Dopo aver vinto tutto nella passata stagione, la loro fame non sembra placarsi.

La squadra di Flick continua ad essere un temibile 'carro armato', sia in Bundesliga, dove è ancora una volta prima in classifica con quattro punti di vantaggio sul Lipsia, che in Europa, forte di un ruolino di marcia in questa edizione della Champions che, tra girone ed ottavi di finale, ha visto i tedeschi ottenere otto vittorie ed un solo pareggio. Punto di riferimento dei bavaresi resta sicuramente Robert Lewandowski, il giocatore polacco, infatti non smette di stupire, continuando a vantare, anche in questa stagione, più gol fatti che partite giocate.

Manchester City: la squadra allenata da Pep Guardiola è una delle candidate più autorevoli per la vittoria finale. Tra le squadre più in forma del momento, la squadra inglese vanta 24 vittorie nelle ultime 25 partite giocate in tutte le competizioni; prima in classifica in premier, ha un vantaggio di ben 14 punti sui 'cugini' dello United.

La novità di questa stagione per i 'Citizens' è sicuramente quella di aver trovato nella solidità difensiva un'arma in più troppe volte mancata, soprattutto in Europa, negli ultimi anni: sono solo 21, infatti, le reti subite dalla squadra di Guardiola nelle 30 partite di premier league fin qui disputate. Tra i giocatori più in forma della squadra, una menzione speciale la merita İlkay Gündoğan, centrocampista tedesco troppe volte frenato dai tanti infortuni, che, come dimostrano i dati riportati da tranfermark.it, finalmente sta trovando grande continuità, con 15 gol complessivi su 33 partite giocate.

Real Madrid: i blancos, quando giocano in Champions, lo fanno con una naturalezza disarmante, dando la sensazione di trovarsi nel loro 'giardino di casa'. La squadra di Madrid, infatti, al netto di un percorso altalenante in campionato, dove in questo momento si trovano al terzo posto alle spalle di Atletico e Barcellona, durante gli ottavi di champions hanno dato una grande prova di forza contro l'Atalanta, mai davvero capace di mettere seriamente in difficoltà gli spagnoli.

I giocatori più rappresentativi della rosa restano sicuramente il capitano, Sergio Ramos, e Karim Benzema, capocannoniere della squadra.

Liverpool: la squadra di Jurgen Klopp, complici i gravi infortuni di diversi giocatori, Van Dijk su tutti, sta attraversando un periodo molto complesso in campionato dove, a causa di diversi risultati negativi, dovrà sudare per tornare nei 'piani alti' della classifica. Mai dare, però, per 'morti' i 'reds', capaci agli ottavi di sbarazzarsi agilmente del Lipsia, semifinalista della scorsa edizione, con un doppio 2-0. I trascinatori del Liverpool, Salah e Mané, se in giornata possono mettere in seria difficoltà qualunque difesa.

PSG: i parigini, finalisti dell'ultima edizione, hanno dato una grande prova di maturità, eliminando senza grandi problemi il Barcellona.

La squadra, nonostante l'avvicendamento in panchina che ha visto subentrare Pochettino al posto di Tuchel, ha tutte le carte in regola per arrivare di nuovo in fondo. Sempre più leader della squadra è Kylian Mbappé, alla ricerca della definitiva consacrazione che potrebbe arrivare proprio con la vittoria della Champions.

Chelsea: i 'blues' hanno, un po' a sorpresa, eliminato meritatamente gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Con l'arrivo in panchina del tecnico Tuchel, c'è stato un impressionante cambio di passo: dal suo arrivo a gennaio, infatti, la squadra non ha mai perso e la difesa sembra aver ritrovato la solidità che mancava da tempo. La squadra è composta da tanti giocatori giovani e forti, tra questi sta spiccando Mason Mount, 'profeta in patria' che dopo una stagione di 'apprendistato' può diventare il nuovo vero leader dei londinesi.

Borussia Dortmund: dopo una partenza non proprio brillante, che ha portato anche all'esonero dell'allenatore Favre, sostituito dal suo vice Edin Terzic, la squadra tedesca sta dimostrando che, se in giornata, può mettere in difficoltà qualsiasi avversario. In campionato ha accumulato un po' di ritardo rispetto alle 'prime della classe', ma la Champions fa storia a sé, specialmente quando hai in rosa un attaccante come Erling Haaland, che riesce a tramutare in gol quasi ogni pallone che gli arriva nei pressi dell'area di rigore avversaria.

Porto: i lusitani rappresentano forse la maggiore sorpresa degli ottavi di finale appena conclusi. Guai, però, a definirla una 'cenerentola', la squadra portoghese, infatti, ha meritatamente passato il turno contro la Juventus, dimostrando, soprattutto nella gara d'andata e nella prima parte della partita di ritorno, di essere una squadra molto complessa da affrontare.

In campionato, la squadra allenata da Sérgio Conceição, è seconda in classifica con un ritardo di ben 10 punti dallo Sporting Lisbona, ma si tratta comunque di una squadra abituata a calcare i più importanti palcoscenici europei: è necessario, insomma, non sottovalutarla.

Domani 19 marzo i sorteggi

Come riportato dal sito ufficiale Uefa domani 19 marzo a Nyon si terranno i sorteggi per gli accoppiamenti sia dei quarti di finale che delle semifinali. Sarà possibile seguire la diretta streaming sullo stesso sito 'uefa.com' dalle ore 12.

Le partite dei quarti di finale sono previste il 6/7 aprile per le gare di andata e il 13/14 aprile per le gare di ritorno.