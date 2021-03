La Juventus a gennaio 2021 ha investito molto sull'acquisto di giovani, alcune dei quali diventati punti fermi dell'under 23 bianconera. Sono arrivati infatti talenti importanti come De Marino, Dabo, Aké, Compagnon e Pecorino. Sono stati definiti inoltre altri investimenti, su tutti quello per il centrocampista del Genoa Nicolò Rovella (che rimarrà in prestito fino a giugno 2022 nella società ligure) e quello per la punta svizzera ma di origini congolesi Christopher Lungoyi. Quest'ultimo acquisto è passato un po' in sordina, anche perché la punta classe 2000 è rimasta in prestito nel campionato svizzero, al Lugano.

La strategia della Juventus è quella di permettergli la maturazione nella squadra che lo sta valorizzando e con la quale rimarrà in prestito come da contratto fino a giugno 2022. Sulla giovane punta si è soffermato David Jimenez, agente sportivo di Lungoyi. Ha raccontato nelle specifico le caratteristiche tecniche del giocatore sottolineando come l'offerta della Juventus (arrivata lo scorso Calciomercato invernale) non si potesse rifiutare.

'Non si può rifiutare la Juventus'

In una recente intervista, l'agente sportivo di Lungoyi ha parlato così del suo assistito: "Lungoyi? Gli piace fare l’uno contro uno, fare assist e gol. Per questo può giocare da prima, seconda punta o punta esterna". Ha poi raccontato anche l'aspetto professionale della punta, sottolineando come sia un grande professionista che si allena sempre con impegno.

Secondo Jimenez gran merito va attribuito anche alla sua famiglia, che lo aiuta molto. L'agente sportivo si è poi soffermato sull'offerta della Juventus dichiarando: "La Juventus lo seguiva fino a quando giocava nelle giovanili del Porto". Lungoyi era seguito da molte squadre ma a gennaio 2021 ha deciso di accettare l'offerta bianconera. A tal riguardo l'agente sportivo ha dichiarato: "L'offerta della Juventus ha chiuso ogni discorso perché la società bianconera non si può rifiutare".

La stagione di Christopher Lungoyi

In questa stagione Christopher Lungoyi sta raccogliendo molto minutaggio con il Lugano. Fino ad adesso ha disputato 15 partite nel campionato svizzero realizzando un gol e fornendo un assist decisivo ad un suo compagno. La punta classe 2000, come dichiarato dal suo agente, può giocare in tutti i ruoli nel settore avanzato.

Una duttilità apprezzata molto dal Lugano ma che si sta rivelando utile anche per le nazionali giovanili della Svizzera. Non è un caso che il giovane abbia fatto tutta la trafila nelle giovanili svizzere, a partire dall'under 15. Ha poi giocato nell'under 16, nell'under 17 e nell'under 18, fino ad arrivare alla Svizzera under 20 con la quale ha esordito nel 2019.