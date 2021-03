La Juventus in questi anni non ha mai perso di vista il suo ex giocatore Paul Pogba. I tifosi bianconeri sognano il ritorno a Torino del francese, anche se questa operazione non sembra essere facilissima. La Juventus, da sempre, ha ottimi rapporti con Mino Raiola agente fra gli altri proprio di Paul Pogba. Ma il noto manager ha anche due giocatori in rosa al club bianconero ovvero Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi. Il giornalista sportivo Paolo Paganini su Twitter ha rivelato che il 18 marzo Fabio Paratici ha incontrato proprio Mino Raiola: "C’è stato un interessante incontro di mercato in un noto albergo del centro di Milano tra Paratici e Raiola".

La Juventus pensa anche al mercato

Fabio Paratici, in questo periodo, si divide tra campo e mercato. Il dirigente bianconero, inevitabilmente, inizia a muovere i primi passi in vista del futuro. Infatti, le grandi squadre cercano sempre di programmare la stagione che verrà e la Juventus non vorrà farsi trovare impreparata. Per questo motivo, spesso, i dirigenti hanno alcuni confronti con i migliori procuratori. Paolo Paganini, giornalista della Rai, ha svelato che Fabio Paratici ha incontrato Mino Raiola.

Il cronista su Twitter si è chiesto di chi avranno parlato le parti nel corso di questo summit: "Avranno per caso riparlato di Pogba e non solo?! Lo scopriremo". Chiaramente, uno dei pezzi pregiati della scuderia di Mino Raiola è Paul Pogba. Il francese continua a essere nei pensieri bianconeri, anche se per arrivare a lui le difficoltà non mancano.

Adesso non resta che attendere per capire se Paratici e Raiola hanno parlato davvero di Pogba oppure se i due si sono incontrati per parlare di altro.

La Juventus ritrova Bentancur

Mentre Fabio Paratici pensa anche alle mosse future per la Juventus, il 19 marzo è arrivata un'ottima notizia. Infatti, il club con un comunicato ufficiale ha annunciato che Rodrigo Bentancur si è negativizzato dalla Covid-19 ed è tornato a disposizione di Andrea Pirlo.

Il giocatore è già al lavoro alla Continassa e sarà tra i convocati per il match contro il Benevento. Per questa partita, però, mancheranno Juan Cuadrado, Alex Sandro, Merih Demiral e Paulo Dybala. Al posto dei due terzini giocheranno Danilo e Federico Bernardeschi. Mentre per il resto le scelte di Andrea Pirlo sembrano fatte: a centrocampo ci sarà il ritorno di Arthur che dovrebbe giocare al fianco di Adrien Rabiot. Mentre in attacco toccherà a Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. In ogni caso il 20 marzo la Juventus si ritroverà al JTC per svolgere l'allenamento della vigilia e in questa occasione verranno risolti gli ultimi dubbi.