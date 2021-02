La Juventus la prossima estate proverà a rinforzare soprattutto il centrocampo. Negli ultimi match la squadra di Pirlo sta mostrando difficoltà soprattutto sulla mediana. Serve infatti qualità e giocatori in grado di migliorare il gioco bianconero. L'assenza di Arthur Melo per infortunio sta pesando più del previsto, sia Bentancur che Rabiot non sembrano dare affidabilità dal punto di vista dell'impostazione di gioco. Oltre al problema centrocampo in queste partite si sta notando come il settore avanzato abbia bisogno di innesti. Non è un caso che la Juventus abbia provato a portare a Torino a gennaio la punta attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, Gianluca Scamacca.

La mancata intesa fra la società emiliana e quella bianconera ha evidentemente fermato l'affare.

Probabile che l'acquisto di una punta sia rimandato in estate. Nelle ultime ore si parla di un interesse concreto della Juventus per Memphis Depay. La punta olandese del Lione si libera a parametro zero a fine stagione. La società bianconera avrebbe pronto un contratto di quattro anni a 5 milioni di euro a stagione.

La Juventus potrebbe offrire un contratto di quattro anni a cinque milioni a stagione a Depay

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus la prossima estate potrebbe attingere di nuovo al mercato dei parametri zero. L'occasione arriverebbe dalla Francia, con Depay pronto a lasciare il Lione per una nuova esperienza professionale.

La Juventus sarebbe in vantaggio sul Barcellona, che in questo momento è più impegnata su questioni societarie che non sul mercato. La società bianconera avrebbe pronto un contratto di quattro anni a cinque milioni di euro a stagione per la punta olandese. Sarebbe un acquisto di qualità se si considera il livello dimostrato nelle ultime stagioni dal giocatore olandese.

Capitano del Lione e della nazionale olandese, nelle ultime stagioni è cresciuto non solo dal punto di vista delle prestazioni ma anche nella leadership. Fra l'altro Depay avrebbe uno sponsor d'eccellenza nella Juventus. Ci si riferisce a De Ligt, amico e compagno di nazionale della punta attualmente al Lione.

La Juventus dovrà rinforzare necessariamente anche il centrocampo. La scelta potrebbe ricadere su uno fra Paul Pogba del Manchester United, Houssem Aouar del Lione e Manuel Locatelli del Sassuolo. Giocatori che hanno una valutazione superiore ai 40 milioni di euro. La Juventus potrebbe finanziare l'acquisto dal centrocampista cedendo alcuni giocatori non considerati dei titolari, su tutti Rabiot, Bernardeschi e Ramsey.