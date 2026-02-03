Il giornalista Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube ha fatto il punto sul mercato invernale di alcune big: "La Juventus in questa sessione di rinforzamento ha preso l'alternativa a Kalulu, che gioca sempre, e l'alternativa a Yildiz, che gioca sempre. Per carità parliamo di buoni giocatori, soprattutto Holm perché Boga si è un po' perso negli ultimi anni, ma se una società come quella bianconera interviene sul mercato lo fa per rinforzare l'11 titolare. Ecco perché sono convinto che il club piemontese non avrebbe dovuto prendere un centrocampista, vista la crescita dei vari Locatelli e Thuram, ma un centravanti.

David si impegna ma non è al livello di una Juventus di un certo tipo. Poi chiaro che alla Continassa sono parzialmente scusati visto che devono scontare gli errori commessi da un anno e mezzo a questa parte. Perché alla fine, sono arrivati solo mezzi giocatori".

Sabatini e i giudizi su Inter e Roma

Sabatini ha proseguito: "L'Inter ha avuto il tempo di inserire un calciatore, che comunque di difetti nella rosa ce l'ha. Ad esempio il sostituto di Dumfries avrebbero dovuto cercarlo, anche per il futuro visto che l'olandese mi pare abbia l'ambizione di andare a giocare in Premier League".

Sulla Roma infine il giornalista ha detto: "I giallorossi hanno fatto il miglior mercato invernale. Complimenti a chi l'ha siglato, che siano i Friedkin, Massara o chi per loro.

E' arrivato Malen, è arrivato un calciatore di grandissima prospettiva costato 20 milioni come Robinio Vaz, poi è arrivato Venturino dal Genoa ma per il diciannovenne tenderei a voler aspettare e poi è arrivato Zaragoza. Lo spagnolo mi incuriosisce molto ma soprattutto risponde alle esigenze che Gasperini richiede per la fascia sinistra".

I tifosi rispondono a Sabatini

Le parole di Sabatini hanno acceso il dibattito: "Campionato di scampati di casa. Ormai si vive degli scarti della premier e di plusvalenza e attenzione perché ci sta andando ancora bene" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma che discorso è? Kalulu e Yildiz giocavano sempre perché non avevano alternative. Boga e Holm sono stati presi per dare l'opportunità a quei due giocatori di rifiatare nel momento della stagione in cui gli impegni saranno più ravvicinati".